20厘息、月月派？　三大高息ETF逐一解碼　收息族必睇｜ETF教室

【ETF是什麼 / ETF投資 / 高息ETF / Cover Called ETF】求穩陣，就買高息股？許多投資新手常以為高息股是穩賺不賠的避險選擇。然而，個股難免會面臨價格波動風險，賺息蝕價並不罕見。



因此，若想進一步分散風險，不妨考慮以高息為賣點的ETF。這類ETF主要追蹤高股息率指數、持有高息股及債券組合，又或是透過備兌認購期權來賺取期權金作派息來源之一。投資者只需買入一隻ETF，即可一次持有多隻產品，達到更好的風險分散效果。



不過，揀高息ETF亦要小心「盲點」，容易忽略經常性開支、本金蠶食（ROC）及隱性代收股息費等細節。要學會聰明避坑、揀選適合自己的高息產品，以下幾大關鍵風險與評價指標，投資者最好事先睇清。



ETF在香港投資市場愈來愈火熱，其中高息ETF成為許多投資者穩定收現金的熱門選擇。（資料圖片）

點揀高息ETF？股息率高便可買？

在入手高息ETF前，投資者切忌單看股息率的高低，斷定好壞，應先弄清以下五大關鍵：

• 派息來源與可持續性：世上無免費的午餐，留意派息來自股息、債息、期權金、已實現收益，還是涉及動用資本，並觀察基金能否持續維持派息水平；

• 股息率計算方法： 部分ETF以最近單月派息乘以12推算年化股息率，若該次派息偏高，會誇大實際收益。此外，部分ETF會從本金中扣除部分進行派息，看似高息月月入金，實際股息率或低於預期；

• 稅務與匯率：港股ETF、美股策略及亞洲本幣債券在稅務安排、匯率波動及預扣稅處理上均有所差異。例如若香港居民購買美股ETF，則需繳納30%的股息預扣稅；

• 交易成本與折溢價： 除管理費及券商佣金及代收股息費外，亦須留意買賣差價、ETF 市價與資產淨值的偏差，尤其是跨市場交易的產品；

• 指數與策略：高息股指數、亞太高息股、備兌認購期權及債券 ETF 等，所追蹤或買入的資產皆不同，各自承受的風險也截然不同。

美國10年期國債收益率於2026年10月飆升至5.34厘，創2002年以來的歷史新高（資料圖片）

三大類高息ETF

A. 美債ETF



隨著美國10年期國債收益率於2026年10月飆升至逾5.3厘，創2002年以來的歷史新高，市場亦掀起「直接買美債」與「買美債ETF」之爭。

許多人誤以為美債ETF波動更劇烈，但兩者核心差異在於「到期保本」機制。直接買債可持有至到期可鎖定收益，但變相放棄流動性；普通美債ETF為維持固定久期需持續換債、無明確到期日，因此在加息週期表現不同。不過對一般散戶而言，美債ETF具備不可替代的優勢：

1.門檻低且彈性高：直接買一手美債動輒需要1,000美元起，若在到期日前賣出，除了需承擔利率變動帶來的價格波動外，亦可能面臨較廣的買賣價差；美債 ETF（如TLT、IEF、SHY）只需一股幾十美元即可入場，隨時按市價變現，極具靈活性。

2.自動分散與省心續期：直接持有國債需要自行規劃到期日與再投資；美債 ETF 則由基金自動定期「轉倉」，將資金持續分散在不同到期日的債券組合中，省去盯盤和手動操作。

3.靈活捕捉減息資本利得：美債ETF交易與股票無異。長債ETF 的價格彈性較大，當減息週期啟動時，投資者更容易進行波段操作，鎖定「賺息又賺價」的資本升值機會。

4.穩定派息： 大多數ETF採取月派息或季派息，為投資者提供穩定的現金流。

註：表格數據來源於ETF官網及港交所，年化股息率為往績數值，而數據截止於2026年10月16日收市。

*美股並未規定一手手數，入場費均為每股股價；未明確標出單位均為港元。

投資美債ETF風險必讀！

1.長債波幅劇烈

債券價格與收益率呈反向走勢。價格波幅雖能創造額外收益，但亦伴隨「賺息蝕價」風險。

值得一提，美債存續期越長，對利率越敏感。2026年初受高油價與通脹影響，美聯儲維持偏鷹立場，帶動收益率上升並引發債價回調。如追蹤20年或以上長期美債的TLT，其價格從3月高位88美元急挫至10月的76.4美元；而追蹤1至3年的短期美債SHY價格波動極小，於81美元上下浮動。

必須強調的是，美國長期息率的未來走勢存在極大不確定性，變化受到核心通脹指數、勞動力市場以及聯儲局政策等影響。因此在息率充滿變數情況下，投資者切忌盲目押注。

2.再投資風險

美債 ETF 是一個由無數債券組成的滾動資金池，無明確到期日，因此經理人須定期將收到的債息以及並調倉債券。這意味著投資者必須承受「再投資風險」，即未來的派息率取決於變化的利率環境。一旦市場利率在未來某個時間點走低，ETF 的整體回報就會被動被新發行的低息債券攤薄。

3. 非美國居民徵稅30%

此外，不同市場的ETF在費用與稅務結構上亦各有優劣。美股ETF管理費較低，但非美國居民需繳納30%的股息預扣稅。相對而言，港股 ETF 的管理費雖然普遍較高（約 0.2% 至 0.8%），但享有免徵股息稅與印花稅的優勢。

隨著美債利率高企，除了直接買美債外，美債ETF亦被投資者追捧。（路透社）

B.高息股ETF



高息股 ETF 透過分散投資於多隻高股息率股票，讓投資者能一次過買入一籃子定期派息的企業，以獲取穩定現金流為主要目標。

投資者在選取高息股 ETF 時，必須留意其持倉的行業分布；若持倉過於集中（例如過度偏重金融或地產股），將面臨單一行業週期衰退或集體減息的集中度風險。

此外，選高息股ETF不要只依賴股息率，既要警惕「股價跌而股息率拉高」的陷阱，而要留心派息穩定性，歷史數據及預測派息率均不能保證未來實際派息。同時，亦有部分ETF會動用本金作派息用途，因此雖然表面上高息穩定，但實際的股息收益可能低於預期。

註：表格數據來源於ETF官網及港交所，年化股息率為往績或目標數值，而數據截止於2026年10月16日。

香港多家基金公司推出收息概念ETF，圖為Global X 恒生高股息率增強收益 ETF (3555) 首掛。

3.備兌認購期權ETF（Cover Called ETF）

此類 ETF 屬於新興產品，以高收益策略作招徠，收益主要來自買入高息股派息，以及「賣出期權金」的收入。

什麼是期權金（Premium）？即基金經理人在持有股票組合的同時，會同步賣出看漲期權（Call Option）以賺取額外現金流，作為發放高股息的資金來源之一。

操作上主要有兩種情境：若股價未達履約價，意味著期權到期失效，基金除保留全部股票外，亦穩賺期權金；若股價大幅上揚並觸及履約價，意味著期權會被執行，基金必須依履約價賣出股票。

不過需注意，在牛市中，備兌認購期權ETF的表現容易遜於純持有相關資產的ETF。事緣，當資產價格升逾行使價時，買方極可能行使期權，ETF須向買方支付差額，意味著ETF雖賺取期權金，但同時捨棄了未來大幅升幅的潛力。

註：表格數據來源於ETF官網及港交所，數據截止於2026年10月16日

受限於其產品機制，若市場出現強勁單邊升市，Covered Call ETF的收益上升空間會受到一定限制。（資料圖片）

買高息ETF指南 留心盲點！

1. 睇清股息來源

在追求高息回報時，投資者須格外警惕部分ETF所採用的「歸還本金（Return of Capital, ROC）」機制。當基金經理人賺取的真實收益不足以應付高額派息時，會直接從投資者的原始本金中抽錢派息，這意味著戶口每月收到的「穩定現金」，仿似「左手交右手」，會直接導致基金單位淨值（NAV）與股價同步下跌。

要識別ETF是否有拿本金湊數派息，投資者可前往 ETF 官網的「派息紀錄」界面，查閱分派成分中「從資本中作出的派息」百分比，藉此了解本金被蠶食的真實程度。以恒生高息股 30 指數 ETF（3466）為例，其官網紀錄顯示，並不是月月派息都100%來自「淨收益」，例如2025年11月至2026年4月期間每月均穩定派息 0.13 港元，但如果細看股息成分，不難發現來自「淨收益」的派息比例低於 40%，最低甚至為 0%。這意味著期間至少六成的派息，來自投資者的本金。

另外，投資者需要注意，備兌認購期權（Covered Call）ETF 將期權金歸類為「來自資本」的派息，純粹是出於會計定義的劃分。

2. 了解除淨機制 小心「本金越除越少」

除淨日是指股份「撇除」派息權益的日子，投資者須在除淨日之前買入並持有至除淨日當天或之後，方可獲得當期股息。相關資訊可於港交所官網查詢。

不過，在除淨日前入場並不保證獲利，仍須承擔股價波動風險。若買入估值過高，後續股價跌幅恐遠超股息收入，陷入「賺息輸價」的困境。

此外，投資者應特別留意 Covered Call ETF 的除淨因素。這類 ETF 雖有超高派息，但每次除淨皆會導致基金淨值（NAV）與股價下跌；若逢大市走弱，容易造成「本金越除越少」的長期侵蝕。另外， Covered Call ETF 的賣出認購期權（Call Options）的策略，具「下行跟足、上行封頂」的結構性限制，除淨後即使大市反彈也未必快速填息。

購買高息ETF時，銀行和平台除了有「代收股息費」外，亦或設有最低收取費用。

3.多派息多收費 警惕手續費蝕本

投資者在選購每月派息產品時，必須警惕平台的隱性成本。首先，不少銀行或證券行會收取「代收股息費」。這意味著，若一年派息12次則會被強制扣除12次手續費，利息或變相折半。

此外，部分銀行和平台亦會設有最低收取費用。例如據恒生銀行官方收費表，除代收股息費外，每隻股票每次派息最低收取5美元（約$39港元）。對於持股金額較少的小額投資者而言，到手的股息隨時會被手續費直接吞噬。

4.看清實際開支 切忌只看管理費

在評估 ETF 的實際持有成本時，投資者需參考官方列出的「全年經常性開支」，更能反映投資者的實際整體支出。