ETF是什麼？即睇5大類︰投資好處、新手入門與避險指南｜ETF教室

【ETF是什麼 / ETF投資 / 美股ETF / 香港ETF / VOO】日常投資中，許多股民費盡心思選股，卻往往難敵市場黑天鵝。正所謂機關算盡太聰明，反算了卿卿性命。那麼，如何在風險與收益之間找到平衡點？直接買個股，驚波動太劇烈；存銀行定期，又嫌回報追不上通脹。



答案或許就在ETF（交易所買賣基金）之中。作為「ETF投資教室」系列的第一章，本文將帶你輕鬆搞懂ETF的核心概念、主流類型與實用注意事項，陪你開啟穩健理財的第一步。



ETF漸成為散戶入市的工具。（資料圖片）

1. 什麼是ETF？



ETF是交易所買賣基金（Exchange Traded Funds, ETFs）的縮寫。它就像一個「投資籃子」，讓你能一次持有追蹤特定指數、行業或資產組合的投資類別，兼具股票的靈活性（即時交易）與基金的分散性（一籃子資產）。

正因為 ETF 能像股票一樣在市場上隨時買賣，它的市價會隨供需波動，不一定會完全等於籃內資產的真實價值。因此，「市價」與其「真實價值（淨值）」之間的差距被稱作「折溢價」，是判斷 ETF 當下買價是否合理的重要指標。

折/溢價幅度=（市價-淨值）/淨值×100%

流動性較佳、交易活躍的ETF，其折溢價幅度多落在±0.5%以內；若擴大至1%以上，則代表市場供需出現較明顯的偏離。

2. 為什麼投資ETF？ETF有什麼優勢？



ETF（交易所買賣基金）在全球市場迅速爆紅並成為主流，被稱為「21世紀最重要的金融創新之一」，主要歸功於它解決了傳統投資的諸多痛點。

優勢一、減「選股失敗」風險 入市門檻較低

傳統主動型基金極度依賴經理人的選股能力，但歷史數據顯示「選對股」非常困難。《華爾街日報》引述晨星（Morningstar）截至2026年6月的十年數據指出，僅有13%的美國大型股主動型基金，在扣除費用後的回報能跑贏同類被動型基金。

而買入大型 ETF 能有效分散「選股失敗」的風險。以追蹤標普500指數的VOO為例，買入一隻即可一次持有美國前500家龍頭企業（包含英偉達、微軟、蘋果等科技巨頭），自動達到資產分散的效果。

此外，比起單獨購買多隻高價的龍頭個股，ETF能讓投資人以更低的資金一口氣買下整組龍頭企業組合，且支援定額投資，大幅降低散戶的入市門檻。

華爾街路標logo

優勢二、費用率低於0.1%

ETF 的管理費一般較低，美股ETF 普遍介乎0.03%至0.10%之間，而港股港股 ETF 管理費則介乎0.2%至0.8%，較主動型基金普遍收取的1.00%至1.50%為低。

雖然兩者年費率看似只差約1個百分點，但在長期的「複利效應」下，對最終資產的侵蝕程度卻天差地遠。以10年期投資為例，1.5%的年費率會侵蝕高達14%的總資產；相對地，0.5%的年費率僅會影響約4.89%的資產。僅僅1%的費率差距，長期成本卻相差了近3倍。

優勢三、持倉每日透明 即時靈活交易

美港兩地監管機構（SEC與證監會）均要求 ETF 在每個交易日開盤前公開完整持倉與淨值（NAV），可以減少資訊滯後問題。相較之下，傳統主動型基金通常按季披露，存在明顯的延遲。

而基於極高的資訊透明度，投資人能隨時掌握資產的真實價值，並像買賣個股一樣在盤中隨時按即時市價下單，資金調度更靈活。

目前，美國、香港ETF市場除了每日更新股價、淨值等數據外，每15秒亦會更新即時估值（iNAV），具體iNAV數據可直接在ETF各自的官網查詢。

（HKEX官網）

3. 五大類ETF介紹



A. 股票ETF

股票ETF是一種在交易所掛牌上市、像股票一樣即時買賣的開放式基金。按投資範圍主要分為兩類：指數ETF跨越單一產業，涵蓋多個行業以追蹤整體大盤；主題式ETF則打破傳統產業劃分，專注於特定趨勢或新興技術，旨在精準捕捉未來的爆發性成長。

指數ETF（Index ETFs） 地區 指數 ETF代碼 美國 標普500指數（S&P 500）：追蹤500家高市值龍頭公司如英偉達、微軟、特斯拉、摩根大通等。 VOO, IVV, SPY 納斯達克100指數（Nasdaq 100）：集中追蹤美國100家科技巨頭如英偉達、微軟、蘋果等。 QQQ, QQQM 道瓊工業平均指數：追蹤30家大型工業與消費藍籌企業如蘋果、賽富時、亞馬遜、麥當勞等。 DIA 全美市場指數：涵蓋大、中、小型美股近4,000檔標的，分散性比標普500更廣。 VTI, ITOT 中港 恒生指數：追蹤港交所上市93隻最具代表性的藍籌股。 盈富基金（2800）、 恒生ETF（2833） 恒生科技指數：追蹤香港股市中30間最大、與科技主題高度相關的上市公司。 南方東英恒生科技 (3033）、恒生科技指數ETF （3032）、華夏恒生科技指數ETF（3088）等 恒生中國企業指數：又稱H股指數，包含50隻具代表性的香港上市內地企業股份。 恒生中國企業ETF（2828） 滬深300指數：追蹤滬深兩市市值最大、流動性最好的300隻A股。 華夏滬深三百ETF（3188）

主題式ETF（Thematic ETFs） 地區 行業案例 ETF代碼 美國 科技、半導體等行業 XLK, IGZ, DRAM, SMH 金融行業 XLF, IVF 生物科技行業 IBB, XBI 香港 半導體行業 三星環球半導體(3132)、 ＧＸ亞洲半導體（3119） 生物科技行業 南方恒生生科（3174）、ＧＸ中國生科（2820）、華夏恒生生科（3069）

註：表格資料來源於美國、香港交易所，本表只提供部分ETF和板塊資訊。

美國紐約市時代廣場上，展示納斯達克市場交易情況的巨型屏幕。（Reuters）

B. 債券ETF

債券 ETF（交易所買賣債券基金）主要透過持有「一籃子債券」來追蹤特定指數。當市場避險情緒升溫時，資金常由股市流向債券，因此債券 ETF 與股票 ETF 通常呈低相關或負相關。

以全球規模最大的美國綜合債券ETF（代號：AGG）為例，其投資組合涵蓋美國國債、投資級企業債及抵押支持證券（MBS）等，整體波動率僅約為股票的1/3。

不過，雖然具備抗震特性，但投資人仍需注意債券價格依然會受利率波動風險影響。

C. 商品ETF

商品 ETF主要追蹤貴金屬、能源及農產品等大宗商品的價格走勢，依運作方式分為「實物型」與「期貨型」兩類。

實物型 ETF多用於貴金屬。以黃金為例，基金公司會直接將真實金條存放在銀行金庫。由於持有實物，沒有期貨轉倉的成本損耗，非常適合長期避險。代表產品有美股的GLD，以及港股的恒生黃金（3170）與SPDR金（2840）。

期貨型 ETF多用於能源與農產品。由於原油等物資難以長期大量儲存，因此主要透過持有「紐約原油（WTI）」等期貨合約來追蹤價格。這類 ETF 需承擔定期轉倉的成本，較適合短線波段操作。代表商品有美股的USO、USL，以及港股的F三星原油期（3175）。

不過，需要特別注意的是，在「期貨升水」結構下，每月展期會產生持續耗損，長期持有可能大幅落後現貨表現，具體而言可參考後文「指南四」。

黃金、金、金條、投資（示意圖/unsplash@zlataky）

D. 槓桿與反向型ETF

槓桿與反向型 ETF 透過期貨與互換合約等衍生工具，放大標的指數「單日」漲跌幅的 2 倍或 3 倍。

目前，香港限定最高倍數為2倍（2x /-2x），如 FI 二南方恒指（7500）、FI二南方科指（7552）；美股則以3倍（3x /-3x）為主，如SQQQ（3倍反向納指）與TQQQ（3倍正向納指）。

此外，由於此類 ETF 追蹤的是「單日報酬」而非長期報酬，在震盪行情中，槓桿會造成嚴重的複利損耗（Volatility Decay）。例如，若指數連續兩天「先漲10%，再跌10%」，指數累積僅微跌1%，但3倍槓桿 ETF 卻會累積下跌高達9%。

E. 高股息ETF

高股息ETF主要依據企業的「現金股利發放狀況」來決定成分股與權重，核心收益來自於企業派息。代表ETF有恒生高息股30指數ETF （3466）、Global X 恒生高股息率 ETF﹙3110﹚、富邦滬深港高股息率ETF （3190）等，提供相對穩健的高股息收益。

同時也有現貨加衍生工具組成的Covered Call ETF（備兌認購期權ETF）。這是一種特殊的高收益 ETF。在持有股票組合的同時，由基金經理人幫投資人賣出看漲期權（Call Option）。不論買方最後是否履約，基金都能穩賺一筆「期權金（Premium）」，為投資人奠定高配息基礎。

具體而言，若未來股價未達履約價，期權到期失效。基金既能保有ETF，又能將期權金作為收益。若未來股價大漲，期權被執行，那麼基金則需按履約價賣出股票。雖然錯失額外漲幅，但仍能穩賺期權金。

納斯達克100指數QQQ ETF（資料圖片）

4.投資指南



指南一、了解成分股結構 謹慎挑選主題ETF

投資人必須明白，ETF 分散的是「單一公司」的風險，而非「整體市場」的風險。除了仍會受升息、經濟衰退等宏觀因素影響外，主題型 ETF 的持股高度集中於特定產業，受單一產業景氣的衝擊極大。

因此，在做資產配置時，投資人應先深入了解 ETF 的背後具體公司與指數計算邏輯，切忌盲目跟風熱門題材，謹慎評估產業前景。

指南二、注意折溢價風險 提防流動性陷阱

小型或冷門的 ETF 由於交易不活躍（流動性較差），市價容易大幅偏離淨值，產生較大的折溢價偏差，甚至引發「流動性陷阱」。

例如，買入時由於市場買單稀缺，投資人容易被迫以高於淨值的「溢價」買貴。賣出時，由於賣壓堆積且缺乏接盤，投資人往往只能以低於淨值的「折價」賤賣。因此，挑選 ETF 時應優先選擇交易量大、流動性佳的標的，避免因極端折溢價而遭受不必要的損失。

指南三、留意地區管理費 評估稅務差異

香港與美國 ETF 的持有成本存在顯著差異，投資時應將「管理費」與「稅務」一併考量。

就美股ETF而言，其具有管理費低（低至0.03%）和全球多元配置優勢，但非美國居民須承擔30%的股息預扣稅，這會削弱長期配息的複利效果。相反地，港股 ETF 管理費雖普遍較高（約0.2%至0.8%），但具備免股息稅與免印花稅優勢，更適合偏好港中市場及重視現金流的收息族。

2026年9月16日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳內，一名交易員正在工作，螢幕上正播放著聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）於議息會議後的記者會。（Reuters）

指南四、警惕期貨陷阱 小心轉倉損耗

如前文所述，原油等商品 ETF 主要追蹤期貨價格，極易受到「期貨升水（Contango）」的轉倉損耗影響。

簡單來說，期貨升水是指「遠期期貨價格高於近期價格（現貨）」。當 ETF每月進行轉倉，賣出即將到期的低價舊合約，並買入價格更高的遠期新合約時，「賣低買高」的固定操作會持續產生額外成本，基金淨值不斷「蝕底」。

以2020年USO為例，受疫情等因素影響，WTI原油現貨價格自每桶60美元暴跌至20美元，跌幅約67%。然而，追蹤油價的USO（美國原油基金）同期跌幅卻高達85%。其中約20個百分點的額外虧損，正是由嚴重的期貨升水轉倉損耗所致。

指南五、透視成分股變化 掌握每日權重動態

ETF 的成分股與權重會隨市場動態調整，了解其篩選標準與持股明細至關重要。具體而言，不同ETF 成分股「股數」會按季、半年或每年調整，每日開市前均可在官網查詢，投資者需定期查詢成分變化。

「持股權重」（該股總市值/ETF 總資產）則會隨股價實時起伏。需特別注意的是，官網與APP上顯示的每日權重，均為前一交易日收盤後計算的靜態數據，並非盤中實時更新。