「無腦入」VOO穩賺？　拆解指數ETF原理　附六大指南｜ETF教室

【ETF是什麼 / ETF投資 / 美股ETF / 香港ETF / VOO】在波動市況中，要「跑贏」大市談何容易？因此，愈來愈多投資者選擇以指數ETF作為核心持倉，貪其低成本、高透明度，而且無須日日盯盤，與「大市」齊上齊落。其中，追蹤標普500指數（S&P 500）的美股ETF VOO 便大受散戶追捧。



雖則說「與大市同步」，但也不意味「躺平」穩賺。在買指數ETF之前，也要搞清楚它到底追蹤甚麼。本文按入門大綱逐層拆解，從「何謂指數」講起，再到中港美主要指數，最後提醒實戰注意事項！



指數正是將一籃子股票的價格變動綜合起來，成為某市場表現的「溫度計」。（資料圖片）

一、何謂指數？

指數ETF ，顧名思義就是買指數，因此宜先了解何謂指數！股票價格指數，簡單講就是用來衡量一籃子股票整體價格變化的指示性數字。一個股票市場隨時有數千隻股票，單看某一隻的升跌，無法判斷大市整體表現，指數正是將這些股票的價格變動綜合起來，成為該市場的「溫度計」。

篩選決定指數代表哪些股票。例如恒指（恒生指數）是反映香港股票市場行情最重要的參考指標，代表香港股市的整體表現與經濟晴雨表。追蹤香港交易所主板上市股票中，市值大且流動性高的最具代表性企業。 其成分股俗稱「藍籌股」，涵蓋騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、滙豐控股（0005）等龍頭企業。

加權則決定每隻成分股對指數數值的影響程度。常見方法包括總市值加權、流通市值加權、等權重法等。恒生指數採用流通市值加權，並設有單一成分股10%的比重上限；MSCI則採用自由流通市值加權，並設有緩衝區機制以減少成分股頻繁變動。

值得一提，除了恒生指數公司及標普等外，國際上還有兩大指數編制巨頭：MSCI（摩根士丹利資本國際，又稱明晟）和富時羅素（FTSE Russell）。

MSCI是全球第一大指數編制公司，據MSCI官方企業概況的最新數據，全球Top 100頂尖資產管理機構中，有98家為其核心客戶；同時，全球Top 100頂尖養老金（Pensions）中亦高達94家採用其指數與風險管理服務。富時羅素是英國倫敦交易所全資公司，全球第二大指數公司，約15萬億美元資產以其指數為基準。在跟蹤全球指數和全球新興市場指數的被動基金中，約40%以富時羅素體系為基準，60%以MSCI體系為基準。

兩者的核心差異在於方法論：MSCI每季度審核指數，2月和8月評估新證券資格及規模緩衝區，5月和11月更新股票池；富時則採用不同的新興市場定義和規模分界標準。對投資者而言，選擇追蹤MSCI或富時指數的ETF，實際上是選擇了不同的成分股篩選邏輯。

MSCI是全球第一大指數編制公司，全球Top 100資產管理機構中98家是其客戶。（資料圖片）

二、何謂指數ETF？

了解完指數，便來說說指數ETF（Exchange Traded Fund，交易所買賣基金），其是一種被動型基金，又稱「跟蹤指數ETF」。它的運作邏輯很簡單：不靠基金經理主動選股，而是複製某個指數的表現。

換言之，買入一隻指數ETF，就等於以一筆交易買入了一籃子股票，分散了單一個股的風險，同時獲得貼近大市的回報。以iShares安碩核心恒生指數ETF為例，其投資目標是「提供與恒生指數（淨總回報版本）表現非常接近之投資回報」，採用代表性抽樣策略，投資於與基礎指數高度相關的證券組合，即包括指數成分證券。

由於是「被動跟蹤」，基金收取的管理費通常遠低於主動型基金，上述恒指ETF的每年經常性開支低見0.09%。

指數ETF（Index ETFs） 地區 指數 ETF代碼 美國 標普500指數（S&P 500）：追蹤500家高市值龍頭公司如英偉達、微軟、特斯拉、摩根大通等。 VOO, IVV, SPY 納斯達克100指數（Nasdaq 100）：集中追蹤美國100家科技巨頭如英偉達、微軟、蘋果等。 QQQ, QQQM 道瓊工業平均指數：追蹤30家大型工業與消費藍籌企業如蘋果、賽富時、亞馬遜、麥當勞等。 DIA 全美市場指數：涵蓋大、中、小型美股近4,000檔標的，分散性比標普500更廣。 VTI, ITOT 中港 恒生指數：追蹤港交所上市逾90隻最具代表性的藍籌股﹙最終加至100隻﹚。 盈富基金（2800）、 恒生ETF（2833） 恒生科技指數：追蹤香港股市中30間最大、與科技主題高度相關的上市公司。 南方東英恒生科技 (3033）、恒生科技指數ETF （3032）、華夏恒生科技指數ETF（3088）等 恒生中國企業指數：又稱H股指數，包含50隻具代表性的香港上市內地企業股份。 恒生中國企業ETF（2828） 滬深300指數：追蹤滬深兩市市值最大、流動性最好的300隻A股。 華夏滬深三百ETF（3188）

三、懶人 ≠ 無腦：六大指南不可不知 ！

指數ETF雖然方便，但絕非「無腦買入」就萬事大吉，謹記以下六大指南︰

1. 集中風險

買入一籃子不代表完全分散風險，例如︰部分主題型ETF（如科技指數ETF）集中投資特定行業，波動可能遠高於大盤指數；單一地區ETF同樣有集中風險，因為成分股都受同一地區的宏觀環境與政策影響，相關性高，分散效果有限。

2. 追蹤誤差

ETF表現與指數之間可能存在偏差，原因包括基金管理費、交易成本、匯率變動、以及採用代表性抽樣而非完全複製等，需要留意存在的偏差。

3. 折溢價風險

ETF在交易所的成交價可能高於（溢價）或低於（折價）其資產淨值。若以高溢價買入，而溢價其後收斂，投資者可能蒙受損失。尤其當ETF投資的市場與ETF上市地存在時差時，淨值可能以「過時」的收市價計算，折溢價風險更大。

指數ETF雖然方便，但絕非「無腦買入」，謹記六大指南。﹙資料圖片﹚

4. 流動性

若ETF成交量不足，買賣價差可能較大，甚至難以在理想價位脫手。做市商雖然通常提供流動性，但無法保證持續活躍。

5. 匯率風險

若ETF的基礎資產以非上市地貨幣計價，匯率波動會直接影響ETF的資產價值及價格。

6. 實物 VS 不是實物

雖然是追蹤指數，但留意是買入實物，還是買入相關指數的衍生工具。例如，期貨ETF是一種在交易所上市、採取被動式管理的指數基金，運作方式是透過買賣期貨合約，去追蹤並盡量貼近相關指數的走勢表現。這類ETF以追蹤每日指數倍數表現為目標，而非一段期間的累積表現，長期持有會因每日重設機制而產生損耗。

總括而言，指數ETF是高效的被動投資工具，但前提是理解它追蹤的是甚麼、以及它可能偏離指數的原因。選擇適合自己風險承受度和投資目標的指數，才是懶人投資的第一步。

