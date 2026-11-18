【香港收息股 / 高息股2026 / 派息／地產股/ 收租股】新世界（0017）日前公布「1供11」大供股集資250億元，供股價低至0.9元，復牌後股價急瀉一半。本地地產股向來是收息散戶心水之一，誰不知昔日藍籌也有「失守」的一天，不但無派息，還要向股東伸手要錢？



今次事件反映揀選收息股不能單看股息率，尤其是資本密集的地產股，企業負債水平才是決定派息能否持續，甚至會否掉頭向小股東「抽水」的關鍵。即睇最新地產股收息及負債情況，股息率最高可達7厘，本文亦提供選股攻略！



長實（1113）的淨負債比率維持在極低水平。（Getty）

收息股2026｜REITs勝在防守 地產股可看重收租比例

房地產歷來為香港經濟的重要支柱。REITs（房地產投資信託基金）與本地房地產股均為散戶高息股熱門選擇。不過，兩者在派息穩定性及風險結構上各有千秋。

REITs（房託基金） 據證監會規定，須將除稅後淨收入90%及以上分派予單位持有人，且借款總額上限規定不得超過資產總值的50%。由於政策限制了其借貸槓桿上限及強制高派息，相對一般地產股更具有防守性。

另一邊廂，本地地產股的派息，由於没有條例限制，且普遍派息比率遠低房託逾九成要求，則更受房地產市場週期及利息環境影響。在樓市上升期，股價和派息往往「雙喜臨門」；但在樓市下行或高息環境下，若發展商債務負擔沉重，便極易出現「賺息蝕價」甚至削減派息、供股集資的狀況。因此，若投資者欲吸納地產股，應優先挑選收租物業收入佔比較高、且淨負債比率處於低水平的企業，防守性才較強。

新地（0016）2025/26 財年總租金收入為約 245 億港元。（Getty）

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收息股2026｜推介6大高息港股板塊！ 最高逾8厘+買入前必睇貼士

收息股2026｜買收息股入門教學知識

揀選收息股之前，投資者需留意以下常見名詞：



1. 股息率點計?是什麼?

股息率（Dividend Yield）＝（每股全年股息 ÷ 最新每股股價）× 100%

股息率意思，舉例而言，如果一隻股票現價為100港元，過去一年累計派發10港元股息，其往績股息率就是10%。值得注意，由於股價每秒都在變動，即使公司的派息金額固定不變，股息率亦會隨股價變動而變化。

2. 派息比率點計?是什麼?

派息比率（Dividend payout ratio）＝（每股全年股息÷每股全年盈利）× 100%

派息比率是什麼?企業從盈利中用了多少來派息的比率，是股息與盈利的關係。假設企業A的每股盈利是10元，將其中7元作為股息派發給股東，派息比率就是「7元÷10元 = 70%」。而沒有派息的3元，就是保留盈餘，用作企業日後發展之用。

3. 除淨日與派息日

除淨日意思即股份「剔除」派息權益的日子。投資者須在除淨日之前（即除淨日前一個交易日或更早）買入並持有股票至除淨日當天或之後，方可享有當期的股息。具體除淨日信息可以在港交所官網查詢。