據格隆匯梳理，美銀證券維持騰訊控股買入評級，但將目標價從780港元下調至700港元，採用分部加總估值法（SOTP）並將估值基礎從2026年滾動至2027年，對應2027年預期市盈率23.3倍。



核心判斷邏輯：

報告認為，2026年第三季度業績後宏觀壓力上升和AI計算限制收緊使短期每股收益承壓，但AI投資和宏觀擔憂已接近峰值，AI貨幣化將逐步啟動。

騰訊的AI投資現金負擔（包括資本開支和預付款）可能在2026年第二至第三季度見頂，自由現金流有望從第四季度改善，並將先於每股收益見底，標誌AI投資最密集的階段正在過去，可能成為股價重估的催化劑。

騰訊仍是行業首選，理由包括：AI轉型和組織改革可能帶來團隊精簡與人力成本效率；美國新計算限制對騰訊的財務影響小於同行（相關外部雲收入有限），且中國前沿模型進展放緩給騰訊更多時間縮小模型能力差距；短劇和微信商店的貨幣化潛力尚未被充分反映在預測中。

騰訊元寶。（微博）

關鍵數據：

報告維持2026/2027/2028年資本開支預測分別為2100億/2600億/2700億元人民幣，認為有意義的增長空間有限；預計騰訊雲收入2027年按年增長40%以上，2027年總AI投資從2026年的約500億元增至約750億元；HY5可能在6個月內推出，微信AI代理最早於2027年春節全面推出。

因遊戲增長放緩、AI投資增加和稅率提高，報告將2027-2028年非IFRS淨利潤預測下調11%-13%。（網絡圖片）

財務預測方面，2026年預計營收8168億元、非IFRS淨利潤2600億元、每股收益28.44元；2027年預計營收8826億元、非IFRS淨利潤2346億元、每股收益25.80元、按年下降9.3%；自由現金流從2025年的2156億元降至2026年357億元、2027年420億元、2028年618億元。

因遊戲增長放緩、AI投資增加和稅率提高，報告將2027-2028年非IFRS淨利潤預測下調11%-13%，預計2027年非IFRS每股收益下降9%、2028年恢復增長3%；稅率假設2027年為20%（年初至今16%）。

估值方面，在線遊戲給予12倍市盈率（原15倍）、遊戲外增值服務12倍（原20倍）、在線廣告20倍、金融科技15倍、雲服務5倍市銷率，加上投資組合價值和淨現金（每股92港元）；分部加總得出總估值5422億元、目標價每股700港元。

風險提示：

下行風險包括新流量平台競爭、監管、新遊戲勢頭弱、AI投資支出、宏觀疲軟影響廣告和金融科技、地緣政治等。