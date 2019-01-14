【B Side】#16 旅遊攝影：針孔相機記錄旅程　菲林過X光會出事？

「B Side」旅遊攝影特輯第二集，繼續為大家帶來不同攝影師的旅行經驗和心得。今次請來了Martin Cheung，他修讀攝影藝術，喜好玩針孔相機，從事攝影工作多年，是Studio TM創辦人之一。 攝影：©Martin Cheung（照片由受訪者提供），主持：葉家豪，拍攝：黎工、葉家豪，剪接：黎馬

用針孔相機拍攝旅程

問Martin去旅行會帶甚麼相機，心裏最期待的答案是「原隻燒鵝」，可惜大家都知道那是不可能過關的。不過Martin果然會有一部針孔相機傍身，輔以手提電話，去記錄旅程。

Martin為手提電話添加了外置鏡頭，有廣角鏡、遠攝鏡、魚眼鏡和微距鏡，補足電話本身鏡頭的不足。至於針孔相機，Martin用一部Holga的120相機改裝，貪其塑膠機身夠輕；細小針孔需要更長的曝光時間，所以Martin還會帶個夾鉗用來固定相機。

Martin說，近年多數是因為工作才飛到外國，完成公事之後「Stay Behind」，留多幾日甚至一個星期放鬆心情。本身工作已經帶了一整箱數碼器材，所以自己相機只帶最輕便的就夠了。

點擊連結觀看Martin「睡過的床」作品：

【旅遊攝影】港攝影師針孔記錄旅程 在遙遠他鄉睡過的床

「睡過的床」作主題

除此之外，原來Martin旅行時候，會按照主題去拍攝 –– 睡過的床。相片中凌亂的被單，又或者是長時間曝光下變得朦朧的Martin的身影，比起普通的「到此一遊」照片，更確實地訴說Martin在此渡過的時光。儘管Martin說是純粹覺得過癮好玩才拍攝，也知道自己不是第一個有這樣的念頭，但直至現時為止，已經拍了超過三十張床。

菲林過X光機會否出事？

去旅行過境的時候，少不免要把行李放進X光機裏保安檢查，裏面未沖曬的菲林在受到X光照射之後，會不會受到影響呢？Martin說其實1600感光度或以下的菲林，基本上是不會有問題，但畢竟每處關口的X光機不同，又或者要多次通過X光機檢查的話，添置一個防X光袋，將菲林放進去就更放心。