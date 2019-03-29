【專訪】攝影空間「黑點」遭收樓　創辦人：想過執笠，但衰衝動

甫走進「黑點」門口，就見幾個大大的紅白藍膠袋，地下放着十數個菲林沖罐正待收拾，而原本黑房裏放着的放大機、鋅盆，已通通不見了。「黑點」是本地攝影師尹子聰（Simon）於2006年創立的攝影空間，讓一班攝影愛好者在這裏沖曬相片、閱讀攝影書、開工作坊、辦展覽……惜最近業主收樓，不得不面對洪流巨變。 攝影：高仲明，撰文：蘇煒然

尹子聰（Simon）在2006年成立「黑點」，一直租用上環一個單位；直至最近業主收樓，需要另覓地方。（高仲明攝）

業主賣樓回收單位

「租咗12年，其實都估到終會有咁嘅一日。」Simon慨嘆：「冇理由租成世俾你。」業主最初是要求加租一倍，突如其來的大幅加價，背後的意思其實明白不過；Simon也就開門見山地跟業主傾談，表示無法接受條件，畢竟雙方維持了12年良好的業主租客關係，對方亦坦白告知，最終想其實是想收回所有單位並賣出物業。Simon便明白到上環「黑點」的日子終於要結束。

那時候Simon萬念俱灰，加上「黑點」在最近幾年並不像以前般有聲有色，「既然都沉緊、既然業主要收樓，都可能係一個Signal（信號），話俾我知不如算啦，係時候完結啦。」Simon認真地想過要徹底放棄，在社交網絡發佈「黑點」將要清場的消息；記者亦因此邀請Simon接受訪問，然而幾乎在同一時間，「黑點」的未來透出了光明。

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又衰衝動！日後觀塘再見

「衰衝動囉！」SImon表示「黑點」的情況在網絡上流傳開去之後，收到很多人的關心，甚至主動提出要幫忙：「其中一個更加係廿幾年冇見嘅中學同學」那位中學同學早已移居外地，久未聯絡，這種的情況，大概會被懷疑是要借錢、或者另有所圖，「點知佢話屋企係香港有啲物業，可以幫忙睇下有冇合適嘅可以成為新嘅『黑點』，好感動。」在各方支持下，Simon心中那團火又再燃起，連續日走訪不同地區，留意各式租盤，最終在觀塘美興工業大廈找到了。

「撕咗張街招，打電話俾經紀，佢帶我睇咗十幾個單位。返去瞓覺諗咗一陣，第二日就簽咗啦！」從業主處確定要被收樓，直到簽約租新單位，短短不過一星期。未來的「黑點」比現在細1/3，因此租金亦稍微便宜了一點。「12年前（在上環成立『黑點』）都係因為衰衝動。點都好啦，依家一定會繼續落去架啦！」

在「黑點」一個角落裏，放着幾盒相紙。（高仲明攝）

塞翁失馬 視為契機重新定位

Simon坦言「黑點」的財政一向都不是很理想：「資金呢樣嘢，簡直係一個奇蹟呀！我從來都唔係一個識做生意嘅人，成日做啲蝕錢嘅嘢。但可能就係因為我地唔計較，反而凝聚咗一班人。我地俾人感覺親切，所以一話可能要執笠，大家都想伸出援手。」不過經歷了今次收樓事件，Simon都認同之後要在財政上取得較好的平衡：「唔係要發大，但都唔能夠成日都係咁，突然間發生咩事冇錢交租，一陣又要執笠……」

另外，鑑於近年「黑點」似有沉寂的跡象，Simon亦都想將今次變成一個契機，重新定位。當時Simon和其他「黑點」的拍擋憑着滿身熱血，辦了很多的活動、辦了很多展覽，反而使自己過份疲憊，「發覺自己真係做唔到，嚟緊要求生嘅話，一定要有一個新定位，我地要專注係某啲嘢，我地會做返我地專長、做得最好嘅嘢。」

手曬相片的人和地方都愈來愈少，就算用菲林拍了下來，都是掃描到電腦居多。（高仲明攝）

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就要衝動 就要不理性

在香港，想推廣文化藝術的人很多，但並非全部都順順利利，其中不少更只是曇花一現。「黑點」成立12年，是做得相對長久的一個，然而一直支撐Simon的並非政府的配套、並非背後有大水喉，「你真係想做嘅，冇錢都會做，唔洗等申請到ADC資助、唔洗等有舊錢係手」Simon曾經想過要將「黑點」註冊為非牟利團體、申請藝發局資助，但因為過程涉及大量文件，最終不了了之。「如果你當佢係你嘅生命，你點都會繼續做。講到底，係關乎你有冇果份衝動、果份不理性。」