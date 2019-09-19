【展覽活動】WMA委託計劃：李繼忠《無法憶起　我怎樣到達這裏》

WMA委託計劃得主李繼忠個人展覽「無法憶起 我怎樣到達這裏」，將於9月27日至10月29日在中環WMA Space舉行。展覽為WNA 2017/2018年度「過渡」計劃的中期成果展。 （圖片由WMA提供）

李繼忠的《復還，繕修與進退維谷》計劃獲選為2017/2018年度WMA委託計劃的得主，現在展出中期成果。該年WMA委託計劃以「過渡」為題，李繼忠從檔案文獻中，追尋於日佔時期被日軍在香港中環皇后像廣場擄走的十一座銅像，以配合「獻銅運動」，滿足戰爭資源的一段歷史，並在復修銅像的過程中輪迴，藉着進退兩難的創作狀態探討香港的「過渡」，以雕塑、攝影、錄像與裝置展示出來。

今次展覽以英女皇銅像為主軸。英女皇銅像1896年置於中環新填海土地（今皇后像廣場），二次大戰時遭日軍運到日本，預備熔解取銅製造武器。戰後返還香港，但手臂、皇冠和權杖等位置受到破壞，在1952年修復，1955年置於維多利亞公園。

日本在1945年戰敗後，被同盟國軍事佔領直至1952年，這支日本光學（Nippon Kōgaku，Nikon前身）鏡頭即是此時期生產，寫住「Made in Occupied Japan」。李繼忠展覽裏大部分相片和影片都是以這支鏡頭拍攝。（圖片由WMA提供）

與這段歷史有關的文獻，和銅像的命運一樣，流轉離散。牽涉於這一段戰爭歷史的人都試圖尋回一些東西，嘗試復修與恢復其原本的狀態， 奈何因各種原因陷入了進退兩難的困境，我在這個項目的狀態也是這個輪迴的一部分—— 復還（失去了的檔案和歷史）＞繕修（歷史與銅像原形）＞（在當代語境和系統下）進退維谷。 李繼忠

「無法憶起 我怎樣到達這裏」展覽詳情：