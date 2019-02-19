【歷史影像】二戰經典《勝利之吻》照片　水手逝世享年95歲

經典照片《勝利之吻》（V-J Day in Times Square）照片中的水手George Mendonsa，於2月17日，在美國羅德島州逝世，享年95歲。Mendonsa的女兒Sharon Molleur稱，父親在周日，即在96歲生日的2天之前，在羅德島的護老院跌倒後心臟病發死亡。

近年才證實為照中主角



1945年8月14日，二次大戰宣佈結束，人們走到紐約街頭慶祝。這張照片在由《生活》雜誌（Life Magazine）攝影師Alfred Eisenstadt拍攝，Mendonsa正在親吻與他素未謀面，穿著護士制服的牙醫助理Greta Zimmer Friedman。照片成為二戰最為人熟悉的經典一幕。

過去74年來，Medonsa堅稱他就是照片中的水手，但從未得到《生活》雜誌的證實。多年來，亦有許多人聲稱自己就是照片中的主角。2012年出版在《親吻水手》（The Kissing Sailor）的作者之一Lawrence Verria，憑面部辨別科技，以及照片分析專家和法醫人類學家的分析，確實照片就是Mendonsa和Friedman兩人。

「證據是壓倒性的。」Verria稱，「毫無疑問地，這位男士值得在生前這個名譽。」又指，Medonsa是國寶（national treasure）。

被吻女士：談不上浪漫事件

Mendonsa在美國海軍驅逐艦上工作，在二戰宣佈結束的一刻，他剛好休班來到時代廣場。他曾在2015年羅德島州議會大廈，接受榮譽時稱，Friedman令他想起救護船上照顧傷兵的護士，「那天我看見護士們的工作，後來戰爭完結後，我喝了數杯，我在時代廣場上抓住護士（親吻）。」兩人也在許多年後，才得悉被攝入經典照片之中。

Friedman於2005年，美國國會圖書館的訪問中提到，「被強吻不是我的選擇」、「那個男人忽然走來抓住我！」她又在一次CBS訪問中說，「那男人太強壯，不是我在吻他，而是他在吻我。」指對方是在得意忘形地慶祝，「那談不上浪漫事件。」Friedman於2016年9月8日，因健康問題，在維珍尼亞洲離世。

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（Getty Images） 攝影師Alfred Eisenstaedt簡介 拍下經典照片的攝影師Alfred Eisenstaedt（1889年12月6日至1995年8月4日），在德國一個猶太商人家中出生，13歲開始攝影。1927年開始為《世界畫報》報道網球賽事，並為《柏林日報》拍攝。數年間，他拍攝了不少名人肖像，包括：歌手德烈治、作家蕭伯納、作曲家史特勞斯、意大利法西斯領袖墨索里尼、以及德國納粹領袖希特拉。 Eisenstaedt在德國反猶情緒高漲的1935年移居美國，並加入美聯社，亦曾為《Vogue》、《Harper's Bazaar》拍攝。他及後成為《LIFE》雜誌的攝影記者，採訪過許多戰爭報道。他的作品曾超過90次登上《LIFE》雜誌封面，共有2500組圖片被刊登，與傳奇攝影師Robert Capa、布列松（Henri Cartier Bresson)、Lee Miller等，是世上出版量最高的攝影記者。

Providence Journal、美聯社