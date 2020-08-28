【攝影集】動盪時代中的平和日子　港攝影師記錄平淡卻美麗的香港

香港人營營役役，穿梭繁忙街道，沒有空閒欣賞此城美好，唯有透過照片重新發現早被遺忘的點滴。本地攝影師Wilson Lee近日推出《平和日》攝影集，記下香港的平淡日常。 （照片由受訪者提供）

Wilson在2018年萌生《平和日》的構想，希望留住這個時代的香港風景。他在2018年下旬開始拍攝至2019年年底，中間香港發生了反修例運動；目睹香港出現劇變，Wilson比之前更想好好地紀錄眼前的香港，認為反修例運動的出現，某程度賦予了《平和日》更深的意義，同時也加快了他把這個系列完成的決心。

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攝影集裏全部照片都以Pentax 67中片幅菲林拍攝，Wilson走訪各區，大概拍了300-400卷菲林（一卷10張），盡可能涵括香港的每一個角落，並發現照片因為各區特質而帶來的微妙差異。他在這數千張之中挑選及編集成200多頁的攝影集，照片排列由Wilson成長的中西區開始，由港島到離島，帶讀者走一遍香港。

《平和日》之所平和，大概是因為照片大多數攝於早晨，巿民還未上班上學，街道未見忙碌。不論季節，只要是晴天，天未亮Wilson就會帶着相機出門，前往計劃中的地區拍攝。他說回想起來都覺得疲累，也覺得自己已經不會再有動力去做同樣的事。或者說，在完成《平和日》的那一天，已為這種拍攝風格劃上句號。

《平和日》攝影集目前處於預售階段，暫定10月正式出版，按此了解詳情。