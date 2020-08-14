【專訪】WMA照片編輯工作坊　導師岑允逸：培養多一點視覺素養

WMA於6月舉行了一次「照片編輯工作坊」，透過網上三節課堂，指導參加者如何詮釋、連結及演繹照片圖輯故事；有見反應理想，在8月再次「添食」。工作坊邀請攝影師、策展人兼獨立攝影書店創辦人岑允逸作為導師，他概括：「學員利用WMA的照片庫，加入自己的意見或感覺，創作出新的成品，透過這樣的體驗作一次視覺素養的培訓。」 （學員作品由WMA提供）

以別人照片重建自己作品 似二次創作

「WMA有一個龐大的照片庫（archive），想找個方法好好地利用，於是決定舉行工作坊。我希望透過工作坊培養學員的視覺素養，而不是單純講授處理照片的技巧。」岑允逸表示，工作坊並非為了訓練學員成為職業的圖片編輯。「想（發展）多一點視覺素養（visual literacy）的課題，照片編輯是其中一個方式去實踐。」

根據WMA的工作坊簡介，學員在聽取講解後，需在WMA Open的照片庫中選取10-15張照片，創作圖輯故事。「學員面對一個陌生的照片庫，就要先了解如何透過視覺影像去建構一個故事。用別人的照片重建（reconstruct）出屬於自己的成品，其實有點似二次創作。」

觀摩別人的作品 沉澱自己的想法

「觀看別人的作品，處理別人作品組成的照片庫，其實亦對自己有幫助。」岑允逸認為掌握詮釋作品的策略，也是幫助表達自己。「不少人寫不好藝術家自述（artist statement），但它是一個窗口，引導別人演繹自己作品的一個方式。我們透過觀摩別人的作品，能幫助自己沉澱（consolidate）想法和陳述方式。」

「如果你想有一套成熟的作品（work），有主題、有概念，那麼你的陳述和主旨都要經過深思熟慮的思考。」工作坊給予照片庫的材料學員發揮，岑允逸則希望即使工作坊完結後，日後學員要醞釀自己的創作時，都可以明白其中的脈絡。

WMA「照片編輯工作坊」6月份學員作品： 連接 - Karl Leung 拍照大眾化，不少人都會影相紀錄生活，並放到網上，影像無處不在。有人指這個時代影像泛濫，出現大量大同小異、缺乏個人特色的作品。 的確，我在一個公開的影像庫中尋找到不少類同的照片，它們的構圖和內容都十分類似，於是我嘗試將相似的照片拼湊一起。這些照片都來自不同的攝影師，在拼貼的過程中，發現影像可以將各人連接一起，「We connect」。 我最好奇，是這些照片的原作者看到自己作品被如此詮釋，會有甚麼感覺？

以影像發表自己意見

在影像爆炸的年代，照片多得看都看不完， 岑允逸也不肯定是否會有很多人，願意花時間咀嚼別人的作品，但目前兩次的工作坊名額都很快爆滿。「大家都有好多東西想講。」WMA照片庫的照片大部分都是關於香港，學員很自然以此表達自己對近年香港社會動盪變化的感想。「其實這個工作坊亦給予一個渠道讓學員表達，只不過並非由自己拍攝作品，而是用別人的照片，整合它們和重新賦予情境和脈絡（recontextualize）後，發表對現今環境狀況的看法。」

根據上一次工作坊學員的功課圖輯，岑允逸留意到不同人有不同的表達方式，甚感有趣。有人會較多從畫面的連貫性去考慮，也有人的處理方式較唯心。不過短短3堂的工作坊，岑允逸並沒有空閒和時間深入了解學員的背景，以及梳理背景帶來的影響。

坊間好書多協助自我增值

「堂堂都超時。」岑允逸說，視覺素養涉獵的範疇可以是整個學期都講不完，工作坊只能作為一個簡介入門。記者請他列舉兩本書籍，可以是學員課後自行增值，也可以是未能參加的人的自學入口；岑允逸隨即舉出了John Szarkowski所寫的「The Photographer's Eye」，以及Stephen Shore所寫的「The Nature of Photographs」。兩本書都是照片多文字少，以解讀影像的手法將照片分門別類，配以一段簡單解釋，但不會逐張照片詳解，給予空間讀者自行練習思考，分析作者分類照片時候背後的原因。上述兩本書相對入門，也有比較深入，較重理論的著作，例如Terry Barrett的「Criticizing photographs」；這幾本時常被採用來做攝影教科書的課本，有中譯版本，讀者毋須為英語水平操心。「現在是個很方便的時間讓大家閱讀。」岑允逸說。

WMA「照片編輯工作坊」6月份學員作品： 在夢裡，誰殺了世界 - Glo Chan 那些睡不著的夜，我造了無數的夢。 金魚在無邊際的腦海中浮游， 但他們都知道，他們在尋找邊界。 哪怕，只有三秒。 浮光掠影與雷電交叉， 白日與黑夜，相交， 量子結合， 一瞬。 是誰殺了我們的世界。

疫情中網上授課影響互動體驗

工作坊在疫情期間舉行，只能以網上授課形式，岑允逸對此感到可惜，「大家的投入程度（involvement）少了很多，互動經驗也很不同。我想展示一本書給學員翻閱，亦做不到。」目前教材、作品等多用PDF文檔展示，照片尺寸受限於電腦屏幕，揭頁次序也受限於軟件設計。拿着實體書籍，讀者相對自由，可由中間揭起，可倒轉由尾看到頭，也可跳躍閱讀，這個過程本來就是一種自由詮釋別人作品的行為，在電腦中卻難以或不方便做到，只能受作者本來的編排所規限。「跟住PowerPoint簡報按滑鼠，我覺得很死板，好苦惱。」

另一方面，與學員討論圖輯的時候，也要借助圖片管理軟件，即使再方便的軟件，也需要時間去熟習，時間卻是極其珍貴。「打印出來放在枱面，直接用手隨意調整次序，完全沒有技術門檻，也更好玩。」