香港國際攝影節2021・上｜專訪主席劉清平　問「攝影院」是何實驗

香港國際攝影節（下稱HKIPF）2020年迎來第10個年頭，理應是「大時大節」，無奈受新冠肺炎疫情所累，主要節目悉數取消。來到2021年，攝影節終於回歸，除了已第三次籌辦的「衛星展覽」系列，「主題節目」引入了一個嶄新的名字：「攝影院（Photography Cinema）」。靜態相片攝影與動感影片合起來，即是什麼？攝影節想透過它，帶來什麼樣的實驗？就在那遲到了的紅雨下，攝影節主席劉清平徐徐解讀這胡蘆裏，賣的是怎麼樣的概念。



攝影節的實驗：可以不只相片展

「我一直覺得攝影節並非只有所謂攝影師、攝影藝術範疇的人士去喜歡或者在意；攝影節的定義可以好闊。」劉清平甫開場就如此自白。HKIPF 的目標卻相當明確：同鄰近地區同業有聯繫、擴闊觀眾層以至擴闊展覽場地的可能性。不過，劉清平很快便按捺不了個人對在香港辦展覽的無奈。「香港的展場（數量）其實很少，而且難以預訂數以月計的時間，即使在疫情前，也難以吸引到海外的觀眾來得及飛來香港觀展－－當然博物館會出現較長展期的展覽，但那是政府的場地，不會借給我們這些民間團體。」

於是，策展的聯想進入天馬行空的境界，攝影節的節目可以出現在電影院嗎？可以出現在音樂廳嗎？劉清平不諱言他全部都想試。「當攝影混合文字、音樂，變成了『流動影像（Moving Image）』的時候，觀眾的感官就會放大、看到更多。」劉清平舉例去年的多媒體企劃「地平線上」，HKIPF 便想嘗試鼓勵一些圍繞攝影再加入不同媒介的創作，看看當中可以碰撞些什麼；攝影節展示『流動影像』並非今年首次的發想。

香港國際攝影節主席劉清平認為，既然當代攝影的光譜越來越闊，HKIPF 不應該放棄向觀眾展出任何一種類型的影像。（蘇煒然攝）

參觀一個相片展與觀看一個流動影像作品，其中一個最顯著的分別是後者包含了作者在「時間」的調度。在相片展，觀眾可以完全掌控觀看相片的時間與節奏；看「流動影像」，作品間多少摻入作者如何設計影像展示的節奏。對劉清平來說，他沒有太在意兩者的不同，更多的是，他認為HKIPF 不應該放棄向觀眾展出任何一種類型的影像。

「我們不是想擁抱『流動影像』就是（攝影的）未來，只是攝影由從前到現在，物料、手感、攝影方式，當中一定有大家覺得攝影節順理成章會涵蓋的元素；反之大家也許疑問，『流動影像』之中有些更像電影節會展示的作品，那是否代表攝影節不能涵蓋？我認為不是。正如就算是音樂會，我也覺得可以在HKIPF 的節目中出現。」今年著名攝影師夏永康（Wing Shya）便將會主理一個影像與音樂交匯發展的節目，持續擴闊對影像展示的想像。

Wing Shya 夏永康《I》將會是一個結合影像與音樂的作品，將在HKIPF壓軸發表。（圖片由香港國際攝影節提供）

「我自己本身很喜歡印出來的靜止影像，我只是覺得現在攝影的光譜越來越闊。」劉清平認為，科技發展為影像創作注入更多的想像，從繪畫到硬照攝影，從影片到原況相片（Live Photo），讓人重新反思「攝影」的本質是怎麼一回事。「我很希望在靜止攝影、到多格投影到影片攝影，看看中間還會有什麼可能性。」「即便創作者在『流動影像』作品中可以主宰觀看的節奏，也不等於沒有提供開放性予觀眾去閱讀。反之，所謂『節奏』其實也是創作人與觀眾分別也在做的實驗。」

當「攝影院」這念頭碰上疫情

誠然，近年越來越多不同作者會用上「流動影像」這展示方式創作，不同的展覽都會出現一個觀看錄像的空間，不停地輪播影像，同時不限制觀眾停留的時間，觀眾喜歡看多久、看多少，自主度很高。問到今年「攝影院」究竟會是上述的一種模式，還是更貼近平時看短片的放映安排，HKIPF 今年的籌辦經驗卻折射了疫情下的實際考量。

「其實我們兩種展示模式都想做，但我們沒有一個大場地容許我們設置多個投影空間。」所以，今年的「攝影院」片目安排較接近短片節的模式，觀眾前往一個放映場地，在指定時間期間入場，場次將歷時一個較長的時間，途中順序放映幾個作品，不作輪播。「在籌辦的過程中，我們曾擔心到10月中的時候，即使訂到一個大展場但可能限同時只能4位人士進場，然後所有觀眾都要登記，那將需要花費不少資源去安排；相反我們現在能進入戲院看戲，每場可以招待更多的觀眾，而且所有觀眾在看作品時可以同喜同悲，如此的觀影體驗也不錯。」

如此說來，那竟然因為「限聚令」而衍生了「攝影院」這念頭？在場的人也不禁芫爾，劉清平則點出「限聚令」只是其中一個考量。「攝影院這個『實驗』，相信來年的HKIPF 還是會保留，今年我們碰巧也想嘗試在一個較高質的放映設備之中，在一個大螢幕看影像；『限聚令』相對也不是什麼困難的妥協。」「攝影院」展出的作品格式，不同於實體相片需經過印製、裝裱等工序，物流與保險工作也相對輕巧容易，且更容易吸納時效更貼近當下的作品，例如今年將有多個作品與新冠肺炎疫情有關。劉清平認為這些也是「攝影院」帶來的好處，策展角度看是有較高的機動性與靈活性。

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