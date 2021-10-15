香港國際攝影節2021・下｜後疫情的HKIPF　開放多元秉持發展目標

上回提到，今年香港國際攝影節（下稱HKIPF）以「攝影院（Photography Cinema）」作為主題節目，展示近50套來自亞洲不同地區的『流動影像』作品。主席劉清平形容攝影發展到今時今日，光譜越見擴闊，也許可以與更多不同媒介碰撞創作。如此說來，「攝影院」可以是一個實驗結果發布的平台，它自己卻也成為在現時新冠肺炎疫情下一個順勢而生的實驗。



疫情未散 說好的還未能成事

不過，疫情始終影響到HKIPF 近年的發展。例如2020年是HKIPF 10周年，原來已安排Robert Frank 相片展覽等精彩節目，到頭來都因疫情考量悉數取消，只餘下規模較小的衛星展覽繼續進行，說好的Robert Frank 相展，亦因目前仍未通關、Robert Frank專屬策展人Gerhard Steidl未能到港而復辦無期。「Steidl 一直堅持親身佈展，為展出的城市發掘一些元素放到展覽之中，每一個Robert Frank 展覽都會有點不同。」人不在展難在，如此精緻的展覽讓人繼續期待，卻也難耐等待。

劉清平直言，HKIPF 其中最想達到的目的，是促進香港攝影界與世界的交流。疫情未散之時，HKIPF 似乎未言棄，我們看到今年的「攝影院」的參展單位出現數個亞洲不同的攝影團體的名字：孟加拉Chobi Mela 攝影雙年展、泰國PhotoBangkok、柬埔寨吳哥攝影節、雅加達國際攝影節、新加坡國際攝影節，還有台灣Lightbox 攝影圖書室，加上馬格蘭攝影師張乾琦及本港攝影師陳巧真的作品，促成了今年百花齊放的片目。

想說的主題 就是大家想說的事

「我們沒有限制各個單位到最後會提供什麼樣的作品給我們－－事實上『限制』也是不可行的，如果我們制定了對方需要交什麼樣的東西、甚至做什麼樣的作品，到頭來我相信是生不出好作品的。」劉清平解釋今次的合作單位均屬民間性質，對方覺得有什麼值得分享給大家認識觀看，側重視覺元素的作品也好，偏向社會性、歷史性或個人化的作品也好，他也很希望可以集合在今次的節目中展示。

觀乎整個片目的簡介，近50齣作品中，內容主題形形色色，它們將如何運用影像碰撞其他創作元素，似乎也蘊含無盡的可能性，固然這些『流動影像』如何擴闊人們對「攝影」的想像，難一概而論，更引人好奇。

科技發展促成實驗 成功與否全在嘗試

話說回頭，這些南亞攝影單位也是HKIPF 一直都想合作辦攝影展覽甚至促進藝術家交流的目標，實體相展在疫情下仍未能成事，讓他們這次帶來了『流動影像』、安排影後連線座談環節，卻沒有考慮過促成網上觀看的攝影展覽。劉清平形容這是一種取捨，而他本人亦不太看好網上攝影展這模式。「我覺得現時網絡未成熟到可以做到一個有趣的線上展覽，加上我們過去一年在電視或電腦等細小螢幕看東西已經夠多；倒是更多人向我們反映，他們想看實體展覽多一點。」

如是者，今年HKIPF 除了「攝影院」以外，仍然繼續發展「衛星展覽」的合作項目，保留實體展覽的節目形態、持續發展更活潑多元的展覽系列外，更重要是繼續扶植本地的年青攝影師。「以往大家可以自由往來時，外國主要的策展人或來自重要博物館的人士來港觀展，兩三日的行程最感興趣的並不是舉世知名的大師展覽，反而是想了解我們本地有什麼年輕藝術家的作品可以參觀。」

「實驗」與「嘗試」經常出現自劉清平口中，劉清平在意的更多是觀眾看完HKIPF 的節目後會帶走什麼。（蘇煒然攝）

劉清平構想HKIPF 較健康的情況是，一方面續與世界接軌，一方面提携攝影界後進，再行發掘對攝影的想像，疫情之下，促成了「攝影院」與「衛星展覽」並駕齊驅的節目結構。「實驗」與「嘗試」經常出現自劉清平口中，劉清平在意的更多是觀眾看完HKIPF 的節目後會帶走什麼。「有時創作不一定要所謂遷就觀眾的喜好，實驗也不一定成功，不一定受歡迎。可能經此實驗，你發現看過這麼多新的方式新的技術，到最後發現最喜愛的還是單張相片、即影即有，那我覺得也會是HKIPF 的功勞。」