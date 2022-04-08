世界新聞攝影2022｜加拿大路邊紅裙照奪年度圖片　彩虹下寓意深遠

世界新聞攝影（World Press Photo）昨日（7日）公布2022年賽事之年度圖片（Photo of the Year），是屬於加拿大攝影師 Amber Bracken為《紐約時報》拍攝的作品。該照片於2021年6月19日，拍下加拿大卑斯省（British Columbia）路邊有一些悼念紅裙子被晾在路邊，以悼念在坎盧普斯印第安人寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）舊址發現的215具兒童遺骸。

圖片提供：世界新聞攝影（World Press Photo）



年度圖片暨北美及中美洲地區最佳單張圖片：2021年5月，加拿大原住民組織在卑詩省（British Columbia）坎盧普斯印第安人寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）舊址，發現215具兒童遺骸，揭發該校學生曾被虐待。6月19日，一些紅裙子被晾在路邊，以悼念該215名沒被記錄的亡魂。（Amber Bracken 為《紐約時報》拍攝）

2021年5月，加拿大一個原住民組織公布在卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校舊址，發現215具兒童遺骸，揭發該校學生曾被虐待等。Amber Bracken 在訪問中提及，加拿大政府在150年前曾有系統地嘗試滅絕當地原住民以及其文化與歷史，強迫原住民入讀寄宿學校是其中一種主要手段，學校的學生會因為他們的語言等遭受各種虐待，包括肢體上、精神上、情緒上以及性虐待，有學生因而在學校喪命。Amber Bracken 形容加拿大人已認知了這段黑歷史一段時間，到了這寄宿學校發現如此大量的遺骸時，人們終於自發地做一點事，以紀念這些未被記載的亡魂。

當Amber Bracken 看見這些在學校附近的路上出現了一列掛上衣服的十字架時，她馬上覺得自己必須要好好地拍攝它們。就在她拍攝到得獎相片的一刻，陽光穿過雲層照出了彩虹，同行者告訴Amber 彩虹的一端恰巧落在了寄宿學校的附近，讓她感到那個瞬間富有象徵意義。

全球最佳作品評審主席Rena Effendi 認為，此得獎相片能夠引發讀者的感官反應，力量像是可以烙入人的記憶之中，「我幾乎可以聽得到相片中的寧靜，而那寧靜的瞬間卻又感受到不只在加拿大，甚至全球都在反省過往殖民政策曾帶來什麼深遠影響。」

其他地區最佳單張圖片：

今屆世界新聞攝影比賽收到共64,823張相片及「開放形式」作品（如錄像、非傳統攝影作品等），當中涵蓋了來自130個國家的4066位攝影師的仍品。今年比賽首次以地域作主要分類，每區選出地區最佳單張圖片、圖片故事、長期項目及開放形式作品，新賽制今年讓24位來自23個國家的攝影師得到表揚，而全球年度圖片則是從6張地區最佳單張圖片中再行評選出來。