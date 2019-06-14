沙特公主涉凌辱裝修工人數小時　命保鑣打人更逼「親吻我的腳」

「賜予你波多尼西共和國最高既榮譽，親吻我既右腳」這句惹笑的經典對白出自電影《新紮師妹2》，不過原來如此情節現實竟有發生，而且一點也不好笑。 沙特阿拉伯公主、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的姊姊哈莎（Hassa bint Salman），2016年在法國因不滿一名裝修工人的表現，下令保鑣將他綁起毆打，並強迫對方親吻自己的腳。工人飽受凌辱數小時後才獲釋放。案件7月9日審理，預料哈莎不會出席聆訊。

沙特公主凌辱工人：哈莎被指2016年在法國下令保鑣將一名工人綁起毆打，並強迫對方親吻自己的腳。（Twitter）

事發在2016年9月26日，年約40多歲的哈莎雇用一名裝修工人為她翻新位於巴黎富人區福煦大街（Avenue Foch）的豪宅。

工人到達後先拍照紀錄，稱是為裝修後將物品放回原位。但這位野蠻公主不但無聽解釋，更一口咬定他是想偷拍相片賣給傳媒，所以下令保鏢毆打裝修工人。法國雜誌《Le Point》報道指，她當時更曾大喊：「殺死這頭狗，他不配生存！」

沙特公主凌辱工人：哈莎的弟弟是在沙特呼風喚雨的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（法新社）

綁住雙手被逼親吻公主腳

受害工人指自己當時遭保鏢綁住雙手，及後被拳打腳踢，更被迫親吻哈莎公主的腳。法新社報道，工人被折磨數小時才獲釋放，當時他嚴重受傷，所有裝修工具均被沒收。

哈莎事後被警方帶走，獲釋後返回沙特。涉事保鏢2016年10月被控使用武器蓄意暴力、禁錮及發出死亡恐嚇等罪名；當局又在2017年向哈莎發出國際拘捕令。

沙特公主凌辱工人：穆罕默德一直被指是《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害的幕後黑手。（法新社）

沙特人權紀錄欠佳

哈莎是王儲穆罕默德的姐姐，國際社會上多個國家認為穆罕默德是《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害的幕後黑手。卡舒吉2018年10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後下落不明，20日被沙特阿拉伯證實已死。

外界不但指摘事件與穆罕默德有關，更批評他專制獨裁。這宗兇案加深外界認為該國人權狀況欠佳的印象。

（綜合報道）