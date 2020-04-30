金正恩家族3代屢傳「死訊」　韓媒曾頭版誤報金日成遭槍殺

有關朝鮮領導人金正恩健康狀況的傳言滿天飛，一時傳出他病重垂危的消息，一時又有指他健康無恙，事實上，由於朝鮮封閉及資訊不流通，金家3代領袖過去也曾多次傳出「死訊」，但不少都是假消息，80年代曾有韓國媒體頭版大字報道「金日成遭槍殺」，但金日成之後在數小時現身；2000年代初又曾傳出金正日乘坐火車遭暗殺的流言。

圖為金日成廣場外，相片攝於2018年8月（Getty）

金日成：曾傳遭槍殺

金正恩的爺爺金日成自1948年起執掌朝鮮政權，直至1994年逝世，但在之前的1986年，已曾傳出過他的「死訊」。

美聯社報道，1986年11月16日，韓國發行量最高的《朝鮮日報》刊登一則駐東京特派記者的短報道，講述日本傳出金日成逝世的消息，至第二天，韓國軍方發言人突然宣稱朝鮮在邊境用廣播器宣布「金日成遭槍殺」，一時之間惹來韓國媒體譁然。

《朝鮮日報》當時打破周一不出報的慣例，在該天就派發號外，至11月18日，該報再在頭版報道「金日成中槍身亡」，用7版篇幅報道。其他媒體也作出類似報道。

김일성 총맞아 피살 (조선일보 1986.11.17 호외) https://t.co/9pWExwIT0Q



"30년 전에도... 5년 전에도... 2019년에도 여전~하군요..."

하긴 목적이 따로 있지~!" pic.twitter.com/9DKylSc2s8 — 양지와그늘 (@sks4147) June 3, 2019

但這個消息只維持了數小時，因為在11月18日，朝鮮就指出金日成在平壤機場現身，迎接來自蒙古的代表團。《朝鮮日報》當時未有再作出更正，但在2020年3月慶祝創刊100周年時，正式就事件道歉。

金正日：傳乘火車遭暗殺炸死

在1994年至2011年擔任朝鮮最高領導人的金正日，更曾多次出現誤傳的死訊。2004年，中朝邊境一個火車站發生爆炸，外界便曾傳金正日涉事，從中國返回朝鮮途中遭暗殺。當時有兩架載有易燃物的火車相撞，造成數以千計的人死傷，但實際上未能證實此與金正日的行程有關。

金正日在2008年中風後，有關他死亡的傳言更是經常出現，2009年，韓國金融監管機構展開調查，了解是否有人蓄意散播假消息，意圖在股票市場牟利。

至2011年12月17日，金正日「真正」逝世，朝鮮官媒在兩天之後的12月19日正式宣布消息，但在此之前，外界並沒有掌握到他逝世的情報。

🔻回顧2011年12月金正日病逝後，朝鮮人民悼念他的情況🔻

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金敬姬：曾傳遭處決

金敬姬是金正日的妹妹，也就是金正恩的姑姐，外界也曾誤傳她的死訊。此因她的丈夫是朝鮮高官張成澤，張成澤在2013年遭處決，此後便傳出金敬姬也遭處決或毒害的消息，金敬姬也一直沒有公開露面。

直至2020年1月，金敬姬在朝鮮三池淵劇場現身，與金正恩夫婦等人一起觀看演出，才正式打破她的死亡傳言。

朝鮮領導人金正恩2020年1月25日觀看演出，他的姑姐金敬姬（前排右一）也現身，打破遭處決傳聞（Reuters）

金正恩曾消失41日引發揣測

金正恩在這次的消失風波前，事實上也曾數次「銷聲匿跡」多天，尤其在2014年9月至10月期間曾「消失」41天，期間缺席最高人民會議、金正日就任勞動黨總書記17周年的中央報告大會、勞動黨創建69週年紀念日等重要活動，當時也引來外界各種揣測。

至金正恩現身後，他拄着拐杖，外界相信他是接受了腳踝關節手術。韓國情報單位認為，金正恩動手術是為了切除腳踝上的囊腫。

2014年11月，金正恩公開拄着拐杖視察平壤國際機場工地（路透社）

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（美聯社 / 中央社）