英國新書揭戴妃情人「半裸」登堂入室　梅根怒罵凱特侍從致決裂

英國媒體將英國作家奎因（Tom Quinn）新書Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle（暫譯：《肯辛頓宮：從瑪麗王后到梅根馬克爾的秘密回憶錄》）節錄發布。揭露曾住在英國肯辛頓宮的「住客」不為人知的一面。

書中提及已故戴安娜王妃與王儲查理斯結婚初期已沒有「蜜月期」、戴妃的情人曾半裸藏身盆栽後、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）曾向劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的侍從破口大罵，這件事是導致兩對夫婦分開生活的「導火線」。

書中紀錄多名肯辛頓宮侍從接受訪問，並大爆王室秘辛的內容。有人指凱特本來對梅根非常溫和，但在梅根最終無奈接受自己不是嫁給一個會成為國王的人後，兩人緊張關係升溫。

梅根與凱特關係不好，導致哈里王子（Prince Harry）同威廉王子（Prince William）得在不攜眷的情況方見面，避免大家發生爭吵或是陷入沉默。

消息人士稱，在梅根有一次責罵凱特的侍從後，凱特被梅根的作風嚇怕了。這也觸發哈里夫婦決定遷往溫莎堡浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。

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除了凱特，感覺鬆一口氣的還有不少人，據說梅根離開肯辛頓宮後，一些侍從都覺得釋然。他們說梅根想像戴妃一樣成為「人民王妃」，又想自己隨時成為焦點所在。她對職員的態度導致自己被人「改花名」，包括Me-Gain（取自梅根名字的諧音，意指她難以伺候）、Ducchess of Difficult（麻煩公爵夫人）、Di 2（戴妃二世）及Di Lite（精簡版戴妃）。

奎因的新書中也寫下，戴妃和查理斯的婚姻一開始就是經常爭吵。兩人1992年分居，查理斯遷出。化名威尼弗雷德（Winifred）的侍從在一段時間內為戴妃提供服務，她曾目睹戴妃的其中一名情人、藝術品商人霍爾（Oliver Hoare）半裸藏身宮內走廊上一個盆栽後方。她說戴妃雖然總想隱藏自己的秘密，但其實所有人都知道，只是裝作不知情。

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