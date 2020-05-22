特朗普「口罩look」終於曝光　拒絕公開佩戴是因為「他們」

曾說不會戴口罩的美國總統特朗普（Donald Trump）終於被媒體拍到「口罩look」。特朗普5月21日在密歇根州（Michigan）參觀福特汽車（Ford Motor Co.）工廠時，選擇在鏡頭前不戴口罩。他說自己其實曾戴上，但他不想媒體因看到他戴口罩而開心，所以拒絕以這個面貌示人。不過有關畫面仍然被媒體鏡頭捕捉到。

福特汽車公司5月19日重申所有訪客必需佩戴口罩的政策，然而特朗普21日參觀位於總統大選關鍵選區密歇根州的福特工廠時，被拍到沒有配戴口罩。

特朗普向記者說，他曾經在鏡頭以外的地方戴上它，「我之前曾戴上一個（口罩），我在後台戴上它。但我不想媒體高興地看到我戴口罩。」不過仍然有人拍下特朗普戴口罩的畫面，並將有關照片及新聞上載到Twitter。

特朗普5月22日參觀車廠時戴口罩的照片（Twitter@RepSpeier）

↓↓TMZ網站在Twitter分享特朗普戴口罩的新聞

Donald Trump Wears Mask at Ford Plant https://t.co/nr4dCMnGBp — TMZ (@TMZ) May 21, 2020

特朗普其後向記者展示他曾戴過的口罩。口罩表面黑色，角落印有總統標記。特朗普又說：「我想我戴着口罩看起來會更好。但我正在演講，所以我現在不用戴上它。」

陪同特朗普的執行主席福特（Bill Ford）則表示，戴不戴口罩「由他（特朗普）自己決定」。福特公司其後發聲明指出，董事長曾「鼓勵」特朗普抵達時戴上口罩，聲明又指，特朗普在私人參觀時有戴口罩。

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特朗普曾表示：「我不明白為何人們覺得這（戴口罩）是好。」在美國確診人數突破20多萬後，他終於改變態度，但仍然予人立場不堅定的感覺。

美國疾病控制和預防中心（Disease Control and Prevention，CDC）4月3日建議民眾戴布製口罩，但看來應該帶頭成為民眾榜樣的特朗普卻沒有照辦。他4月3日在白宮記者會上強調，有關建議純粹是讓民眾自願配戴，以及他個人不會聽取有關建議。

特朗普說：「關於（戴）口罩，這是真的是一件自願（去做）的事。你可以做，你可以不做。我選擇不做。」