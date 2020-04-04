【新冠肺炎・美國】CDC建議民眾戴布口罩　特朗普拒做榜樣

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正在席捲美國，美國目前已經是全球病例最多的國家。美國疾病控制和預防中心（CDC）4月3日建議民眾戴口罩，但是美國總統特朗普（Donald Trump）表示自己不會這麼做。

美國目前的病例是全球最多的，也是唯一一個病例突破20萬的國家，情況仍在惡化。

美國疾病控制和預防中心（CDC）4月3日發表聲明稱，鑑於最新研究發現大量的無症狀傳播者，建議民眾在那些難以保持社交距離的公共場所戴棉布製面部遮擋物（cloth face coverings），尤其是那些社區傳播嚴重的地區。

聲明還說，建議使用的棉布制面部遮擋物不是醫用口罩，也不是N95口罩。這些都是關鍵的供應，必須繼續留給醫療工作者以及其他醫療急救人員，如目前的CDC指導建議。

圖為4月3日美國總統特朗普抵達白宮新聞簡報室，準備就新冠肺炎疫情發表講話。（AP）

CDC的最新建議可以說是政策的一大轉變，部門此前稱，沒有生病的人沒有必要戴口罩。

身為美國總統，特朗普看來應該帶頭、至少戴上布口罩作宣傳，但他4月3日在白宮記者會上強調，有關建議純粹是讓民眾自願配戴，以及他個人不會聽取有關建議。

特朗普說：「關於（戴）口罩，這是真的是一件自願（去做）的事。你可以做，你可以不做。我選擇不做。」