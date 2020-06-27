女童亂泡茶掀「外交大戰」　英國三軍靚仔教正確沖法　美大使反擊

英美兩國網友最近為抖音上的惡搞泡茶短片爆發「國際糾紛」，兩國大使更為自己國家的國民飲料打起宣傳戰。英國駐美大使皮爾斯（Dame Karen Pierce）找來三軍官兵助陣示範泡茶，美國駐英大使伍迪・約翰遜（Woody Johnson）則以親自沖泡美式咖啡的方式反擊。

I see there’s huge interest in how to make a British cup of tea. ☕️



So I’ve called in my military advisers to get this in the record. pic.twitter.com/Xc22BicwS6 — Karen Pierce (@KarenPierceUK) June 22, 2020

整起事件起自美國TikTok（抖音）用戶蜜雪兒5月上傳「泡熱茶」短片，只見她的女兒將超量即溶茶粉、橙汁粉、檸檬茶粉與糖倒在一起，再放進過量肉桂粉和丁香大力攪拌。接着用微波爐將馬克杯內的水加熱，再倒進幾湯匙的粉狀混和物，就對着鏡頭宣布大功告成。

因為網友「熱烈迴響」，正僑居英國的蜜雪兒又再拍攝「泡英式茶」短片。只見她的女兒將水倒進馬克杯，又用微波爐加熱，接着把牛奶加到滿，放進茶包，放進過量的糖後攪拌成「英式茶」……

影片瘋傳氣壞英國網友 點圖看看影片截圖及其後引發的英美大戰：

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美國有線新聞網絡（CNN）在報道中則是提醒，伍迪・約翰遜其實犯下不能使用即溶咖啡粉泡咖啡的天條，分別以茶和咖啡出名的中國、印度和意大利駐英美使節到現在也都還沒有參戰。

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