50萬人無懼疫情湧往英國南部海岸沙灘　無口罩狂歡遺33公噸垃圾

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英國25日為受熱浪侵襲的第二天，氣候高溫難耐，許多民眾已管不了防疫規定或社交距離限制，近50萬人湧入伯恩茅斯（Bournemouth）多塞特郡（Dorset）的海灘，伯恩茅斯因此宣布情況升級為「重大事件」。

伯恩茅斯地方當局表示，對海灘上所目睹的一切感到震驚，包括違規停車、亂丟垃圾、酒醉打架以及在海邊隔宿露營等。

大部分岸上活動人群未見佩戴口罩　遺數十噸垃圾（點圖放大瀏覽）：

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當地議會議長斯萊德（Vikki Slade）說：「這麼多民眾不負責的行為令人吃驚，我們的服務人員已竭盡全力，確保所有人安全。我們別無選擇，只能宣布重大事件並啟動緊急應變措施。」

當地議會指出，已開出破紀錄588筆違法停車罰單，25日沿海岸線清理33公噸垃圾。

英國東伯恩茅斯區國會院議員埃伍德（Tobias Ellwood）發推文說，已要求政府在必要時向多塞特郡調派更多警力，以應對交通問題和反社會行為。埃伍德說，完全關閉多塞特郡海灘是「不切實際」的行為，但建議在火車站和高速公路出口設置「過度擁擠」的告示牌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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