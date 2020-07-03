金正恩現身主持會議精神好　「皇妹」金與正疑在台下抄筆記

朝鮮中央通訊社7月3日報道，朝鮮領袖金正恩7月2日於平壤主持召開勞動黨第7屆中央委員會第14次政治局擴大會議，討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）緊急防疫問題。

韓國媒體News1分析朝中社對這消息的處理手法，跟6月23日金正恩以視像會議形式召開朝鮮勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議很不同，上次官方媒體並無對外公布會議舉行地點，也沒有發布照片。News1推測朝解似乎是意識到近2、3個月來在韓國v以至海外不斷謠傳金正恩病危，想藉此粉碎謠言，證明他掌權且沒離開平壤。但從相中可見，有份與會的官員都沒有戴上口罩。

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近月在政界嶄露鋒芒的金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正6月頻頻就韓朝議題發言，指韓國縱容脫北者在邊境散佈反朝傳單。6月16日下午2時49分韓朝聯絡辦公室大樓被炸，正如她6月13日所言韓方不久會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟的情景。惟金正恩6月23日決定暫擱軍事行動後，她便鮮少被朝鮮官方媒體提及。News1從朝中社公開的相片中推測，她可能是坐在面向講台第一排最右側的位置，長髮並低頭抄筆記的女子。

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金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正，雖從6月初便有管理韓朝事務之勢，藉脫北者施放反體制傳單大肆砲轟韓國，下令炸毀開城韓聯辦；然而在金正恩決定暫時擱置軍事計劃後，便鮮少被朝鮮官媒提及。在是日公開的相片中，News1推測金與正可能是面對講台第一排最右側，長髮及肩、低頭抄寫筆記的女性。

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朝鮮一直主張境內未出現確診病例。朝鮮2月對境內數百名外國人進行隔離，並在邊境地區分發進口貨物消毒工作指引，嚴防SARS-CoV-2病毒流入。韓聯社3月報道，連同這批外國人在內，全國或有約10,000人被隔離。平壤3月27日首次公開境內接受隔離人員人數，當時境內約2,280人正在接受醫學觀察隔離，但未提及累計隔離和解除隔離人數。

金正恩要求防疫前線保持高度覺悟和警惕。金正恩提到，周邊國家和鄰近地區持續出現二次感染和擴散趨勢，疫情危機何時結束仍不確定。他指，防疫前線必須保持高度警惕，重新檢查並進一步嚴格實施防疫工作。

金正恩表示，疫情防控工作呈長期化趨勢，嚴厲批評幹部鬆懈、旁觀、慢性化和違反防疫紀律的現象，警告輕率緩解防疫措施將會招致不可想像和無可挽回的致命危機，要求加強緊急防疫工作。

會上還討論了朝鮮6個月來的防疫工作狀況、平壤綜合醫院建設情況及醫療服務方案。惟報道中未有提及會上是否討論韓朝關係問題。