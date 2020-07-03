哈里大婚豪砸3千萬人民埋單？梅根反駁婚禮幫英國賺了10億

英國哈里王子（Prince Henry）之妻梅根（Meghan Markle）槓上八卦媒體，被提告的《周日郵報》公布最新法庭文件，顯示梅根對被指「讓英國民眾埋單、辦超貴王室婚禮」感到不滿，透過律師團隊反駁，指婚禮據估計達3200萬英鎊的成本大都是王室支付，且光是婚禮所帶來的觀光收入，已經達10億英鎊，早就讓全英都大賺。

點圖回顧哈里王子與梅根的超豪王室婚禮：

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梅根與哈里的王室婚禮，被媒體指成本3200萬英鎊中，大多數是維安費用，包括王室人員的保安、現場秩序維持等，王室自身支付的則是服裝、會場布置等費用，逼得梅根動用律師團隊澄清婚禮大都由王室埋單。（編按：報道指，估計有3000萬英鎊的婚禮開支由納稅人支付，不過梅根代表律師表示婚禮是查理斯王子出資，任何公共開支只是用於保安和人群管制，但未知金額。）

至於她所表示婚禮為英國帶來高達10億英鎊的觀光財源，早先婚宴業界的推估是最多只能賺進3億英鎊的收入，除非到英國旅遊的觀光客還有順便買衣服、物品等消費，而據推估梅根與哈里的婚禮光是吸引來的美國遊客就有5萬人，其他各地的人數再加上，絕對非常可觀，梅根認為自己替英國賺來大筆收益，也並非純粹是自我感覺良好。

另根據法庭文件指出，梅根感覺英國王室並沒有在八卦媒體造謠抹黑她的風波中給予她妥善的保護，決心要自己討公道，若是勝訴，媒體賠償的費用她會捐給反欺凌的慈善基金會。

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