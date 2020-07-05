【英國王室】紀錄片《Secrets of The Royal Babies》中說到：「王室人員只有在子宮內時才有私隱。」王室成員由寶寶長成大人，都在鎂光燈下，生活奢華但同樣規矩多多，受極大壓力。原來，已脫離王室的梅根與劍橋公爵夫人凱特也差點要在內政大臣的觀察下分娩？「王室保母」更要似占士邦？

英國王室自1688年開始，因為有王室成員分娩過程太久，甚至有傳聞是她假裝懷孕，最後把男嬰偷運進內，而訂下內政大臣必須觀察分娩過程的規定。 （The Royal Family）

「王室寶寶」規矩多多？

梅根與哈里於去年5月誕下寶寶阿奇（全名Archie Harrison Mountbatten-Windsor），於溫莎城堡第一次帶寶寶亮相，二人卻在結婚18月後，宣布脫離王室，令人大感意外。在《Secrets of The Royal Babies》紀錄片中，專家剖析，哈里一直很愛錫梅根，任何對於梅根的批評，他的反應都很大，當她懷了寶寶的時候，更是保護。二人脫離王室，會否是哈里想保護兒子不受「王室寶寶」的壓力呢？

英國王室傳統：大臣觀察分娩 站近產道口是光榮

《Secrets of The Royal Babies》拆解在鎂光燈下的王室寶寶，鮮為人知的一面。其中一項就是英國王室自1688年開始，因為有王室成員分娩過程太久，甚至有傳聞是她假裝懷孕，最後把男嬰偷運進內，而訂下內政大臣必須觀察分娩過程的規定。專家在紀錄片分析：「站得愈近產道口，就愈是光榮。」維多利亞女王是其中一位，她說：「我天天都要跟這些男人打交道，我不讓他們看我生寶寶。」

即使是英女王的母親伊莉莎白王后生產時，內政大臣甚至在重要的會議中中途離席，去看英女王出生。幸好，到了英女王分娩時，已廢除有關規矩。不然，梅根與凱特或許也要在大臣「監場」下分娩。

更多王室寶寶秘聞，原來凱特分享公主、王子照片是為了保護他們？

保姆年薪近4萬英鎊，現任的王室「超級保姆」Maria Borrallo47歲，來自西班牙，2014年起來到威廉王子的家庭，照顧喬治王子、夏洛特公主及路易小王子的起居飲食。 （Getty）

王室保姆角色重要 哈里梅根不想要？

梅根與哈里王子生下寶寶，曾揚言要親力親為，外界曾揣測，這對破格的王室夫婦或許會不要保姆，寧願事事親力親為。不過，其實王室保姆對於王室成員來說極為重要，英女王就與保姆「波波」關係極為親密，於出嫁前一天也要「波波」睡在隔壁房間。

保姆年薪近4萬英鎊，現時負責照顧喬治王子、夏洛特公主及路易小王子的王室「超級保姆」Maria Borrallo，現年47歲來自西班牙，2014年起來到威廉王子的家庭，負責照顧小王子公主起居飲食。她與威廉一家生活在同一座宮殿，更擁有自己的私人套房，包括臥室、獨立洗手間和廚房等。她畢業於姆學校諾蘭學院，是一所專為王親國戚和富豪培養保姆的學校。夏洛特公主能說幾句西班牙語，相信與她有關。

保姆似占士邦？任何天氣情況也可高速駕駛

「王室保姆」除了照料日常生活，據《Secrets of The Royal Babies》的報導，她們也似占士邦。因為她們也懂自衛、急救培訓和心理學，更由英國軍情處的情報人員，教她們各種反偵察和防身方法，並要進行跆拳道及滑板訓練，以應付潛在的綁架者。另外，她們要進行專業駕駛訓練，保姆可在任何天氣情況下，也可安全高速駕駛，以避開狗仔隊，一點都不簡單。

參考資料：《Secrets of The Royal Babies》