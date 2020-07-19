英國比阿特麗斯公主秘密出嫁　因父性醜聞所累　一家早與梅根結仇

英國比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）與意大利裔地產大亨男友馬佩利莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）在溫莎堡內舉行了低調的婚禮，出席賓客連同她的爺爺奶奶—菲臘親王、伊利沙白二世女王在內才20多人，已經和妻子梅根搬到美國居住的堂哥哈里王子自然缺席，向來攻擊梅根不手軟的英國媒體，卻沒把這筆帳算在她頭上，新郎的堂兄弟則透露，因為比阿特麗斯的父親安德魯王子（Prince Andrew）還未能從疑似被美國淫媒安排與未成年少女交易的醜聞中脫身，害得比阿特麗斯的婚禮必須秘密舉辦，只有最親近的家人才能接到消息，還不能事先洩露。

比阿特麗斯公主是伊利沙白二世女王的次子安德魯王子和前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）所生的長女，安德魯因涉醜聞、被下令退出王室勤務，這回是女兒出嫁，情有可原，得以現身，不過這場婚禮也是英國王室超過兩百多年的第一次秘密婚禮，比起兩年多前哈里與梅根的大婚有天壤之別。

比阿特麗斯剛出嫁就已經要當現成後母，因為馬佩利莫齊與舊愛有個兒子，他的舊愛是位美籍華裔女建築師，父親從台灣到美國發展，媽媽則來自中國內地，雖然馬佩利莫齊宣告分手、改和比阿特麗斯公主交往時，前女友的母親相當意外，但比阿特麗斯公主舉辦婚禮後，馬佩利莫齊前女友被拍到與友人開心餐敘，心情似乎不受影響。

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梅根儘管沒有被安上害哈里缺席堂妹婚禮的罪名，但她顯然已經跟比阿特麗斯一家結過樑子，根據將上市的王室新書中透露，她曾經在比阿特麗斯的妹妹尤金妮亞公主（Princess Eugenie）婚禮上，宣告自己懷孕的消息，令王室成員傻眼、夫婿哈里超尷尬，因為就算她不是王室重要成員、無需遵守繁文縟節，也該知道婚禮當天絕對不該搶新娘的風采，這個欠妥當的舉動，激怒尤金妮亞與母親莎拉，也提早結束了王室眾人和梅根的蜜月期，讓她往後更不得支持。

王室表面上對梅根沒有特別的制裁，私下卻讓她充分感受到疏離，她的生日在8月初，按照往例當有重要王室成員生日，西敏寺都會敲鐘致意，英國媒體報道，今年梅根的生日不會敲鐘，但10多天後，哈里的姑姑安妮長公主生日的時候就會敲。應該讓梅根感到不是滋味的是，哈里的叔叔安德魯，捅出號稱「戴妃車禍身亡後英王室最大公關危機」這種婁子、被暫停王室勤務，今年2月的60大壽西敏寺仍有敲鐘。

對此王室解釋是，西敏寺敲鐘僅有王室重要成員生日才有此禮遇，梅根既已非王室重要成員，就沒有這些，看起來合情合理，可是哈里王子在王位繼承順位上比叔叔安德魯還前面，卻被剝奪這些，也是相當尷尬，英國媒體自然忍不住大肆報道，盡情揶揄梅根。

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