王室貴族的生活總讓平民百姓充滿無限想像，使他們成為類似演藝人員般的公眾話題，而嫁入王家的女性更容易成為各方矚目焦點。在這麼多王室美女中，哪一位才是毫無疑問的冠軍？根據英國名醫朱利安狄西瓦以古希臘「黃金比例」為標準，已故的戴安娜王妃依舊美麗無可匹敵，不但贏過兩個媳婦凱特和梅根，連曾經是影壇紅星、嫁給摩納哥雷尼爾親王的嘉麗絲姬莉都不是她的對手。

所謂的「黃金比例」，就是臉上五官彼此的大小、距離等，都要符合一定的比例，否則就不夠出眾。戴安娜的綜合評比分數高達89%，長得最好的部位包括臉型、鼻子寬度、額頭等，下巴與唇形是她的弱點，即便如此，她還是以些微差距贏過公認是智慧、美貌兼具的約旦王后拉尼亞，穩坐「最美皇室女性」冠軍寶座。

▼▼▼點擊即睇「顏值」仍是王室女性中最高的戴安娜▼▼▼

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約旦王后拉尼亞的美貌曾讓各方震動、被譽為下一個黛妃，也是現今在世的各國皇室女性中名次最高者。昔日的荷里活天后、摩納哥王妃嘉麗絲姬莉以些微差距落後拉妮亞王后，得到第3名。嘉麗絲在影壇就是以高貴淑女般的氣質與秀麗，受到無數影迷的喜愛，容顏之美無庸置疑。

▼▼▼約旦王后拉尼亞與摩納哥王妃嘉麗絲姬莉▼▼▼

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最有意思的是盛傳有心結、也一直被外界拿來做文章的英國兩位王子之妻凱特及梅根，根據「黃金比例」，竟是有黑人血統的梅根略勝傳統「英倫玫瑰」凱特，美麗更勝一籌。梅根有完美的鼻子和V臉，凱特人中部位與眼形則是長最好的部分，綜合成績梅根有87.4，凱特則是86.8。

▼▼▼凱特與梅根▼▼▼

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