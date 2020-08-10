【白羅斯大選】美女與她們的產地　中文譯名2018年更改是因為這樣

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）中央選舉委員會8月10日的初步點票結果顯示，自1994年上台至今的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在大選中奪得80%的選票，將第6次當選總統。白羅斯駐華大使館2018年發文要求更改中文國名，原因是什麼？HK01整理一系列資料，協助讀者了解這個國家更多。

白羅斯出名靚女多，還有選美冠軍做國會議員。英國《太陽報》2019年11月20日報道，盧卡申科的緋聞女友、現年23歲瓦西列維奇（Maria Vasilevich）自2018年5月當選白羅斯小姐以來，經常與現年65歲的盧卡申科一同出席公開活動，包括冰上曲棍球比賽、國家藝術節和2018年俄羅斯世界盃。

瓦西列維奇在2018年11月18日的國會選舉中贏得席位，成為該國最年輕的國會議員，但她沒有任何相關經驗，也無參加過競選活動。

她參選2018年世界小姐時，盧卡申科還親自監督相關的準備工作。她最後拿下季軍。

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除了瓦西列維奇外，白羅斯還出產過不少著名美女，國際頂級時裝模特兒卡塔娃（Zhenya Katava）、別利科娃（Anabela Belikova）、Tanya Dziahileva、Maryna Linchuk和Katsia Damankova均來自白羅斯。

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駐華使館要求「正名」白羅斯

白俄羅斯駐華使館網站2018年3月16日刊文提出要「改名」，將該國國名翻譯成「白羅斯」，去掉「俄」字。

文章解釋，理由主要是，一來，從語言和語義的角度來講應翻成白羅斯，二來譯為白羅斯可避免中國人把該國與俄羅斯混為一談。

白羅斯1991年8月25日宣布脫離蘇聯獨立，9月19日把國名命名為白俄羅斯共和國。該國1994年開始實行總統制，盧卡申科在該年7月當選首任總統後一直連任5個任期。