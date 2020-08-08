【白羅斯大選】歐洲最後獨裁者屹立不倒　三女劍俠合力挑戰高牆

世界有很多種選舉。有些選舉鬥得難分難解，未到最後一刻也不知道鹿死誰手；有些選舉卻毫無懸念，未投票前已經知道王者誰屬。白羅斯（前稱白俄羅斯）的選舉大概是屬於後者。 這個前蘇聯國家8月9日舉行大選，被喻為「歐洲最後獨裁者」的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）執政26年，今次將再度爭取連任。雖然盧卡申科幾乎篤定勝選，但面對的反抗勢力卻是前所未有，或許能夠帶來一絲的改變。

隨蘇聯解體，白羅斯宣布獨立，並制定憲法確立國家體制。自此白羅斯只有一位總統，那就是盧卡申科。

盧卡申科政權長年被指控囚禁反對派領袖、壓制民意調查和舉行有「嚴重缺陷」的選舉，自2004年以來被美國和歐盟制裁。美國小布殊（George W Bush）政府甚至將盧卡申科稱為「歐洲最後獨裁者」。白羅斯也是歐洲唯一有死刑的國家，大部份以槍決執行。

普遍專家將盧卡申科視為獨裁民粹主義者，透過草根階層的支持取得管治的合法性，而非依賴國際認可。西方觀察者認為，盧卡申科以往勝出的所有選舉也有舞弊的嫌疑。根據官方公布，他的得票率從未少於75%。

圖為2020年8月2日，白羅斯總統候選人斯韋特蘭娜於布列斯特出席集會，支持者揮動白羅斯獨立初期所用的白紅白國旗。（美聯社）

反對勢力浩大 女三劍俠倡和平變革

面對高牆，白羅斯大部份人原本都是政治冷感，但今次反抗勢力的聲勢來得特別浩大。YouTuber季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）、銀行家巴巴里科（Viktor Babariko）和前外交官員采普卡洛（Valery Tsepkalo）的提名集會吸引數以千計的支持者出席，實屬罕有。

上述三人逃不過被取消參選資格的命運。季哈諾夫斯基的妻子斯韋特蘭娜（Svetlana Tikhanovskaya）選擇「代夫從軍」，以教師和家庭主婦的身份，力爭終結盧卡申科的統治，務求半年內重新舉行公正的民主選舉。她甚至集合三個陣營的力量，得到采普卡洛妻子和巴巴里科競選經紀加盟，以「女三劍俠」提倡和平變革。

斯韋特蘭娜7月30日舉行當地十年來最大型的集會，非政府機構估計有逾6萬人出席，連警方也承認集會人數達2萬。自由之家（Freedom House）歐亞高級項目經理奧爾洛斯基（Sofya Orlosky）認為，選舉委員會當初沒有認為看待斯韋特蘭娜，也沒有想到她會得到另外兩名主要反對派人物加持。

逾四分一世紀的「管治疲勞」以及本身的經濟問題，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情應對不力，例如盧卡申科曾指新冠肺炎是「精神病」，都讓更多人民渴望改變。選前的白羅斯街頭不時有示威，規模之大實在讓人驚訝。民主制度和人權局前選舉觀察員格洛德（Katia Glod）指，重要的是，以往選舉盧卡申科仍然坐擁大部份人的支持，這是他第一次得不到主流民意支持。她說：「示威很少於（首都）明斯克（Minsk）以外舉行。示威如今遍佈全國，反映人民強烈渴望改變。」

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圖為2020年8月3日，白羅斯首都明斯克掛有大選標語。（路透社）

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難有公平選舉 連任往後前路崎嶇

美國、法國、德國和波蘭促請白羅斯確保選舉自由和公平，不過很多人不感樂觀。格洛德提到，主要競選者被收監，面臨「莫須有」的罪名，政府打壓競選活動，而且盧卡申科也有機會透過種票和造票輕易勝出。

反抗勢力唯一的「王牌」便是群眾力量。奧爾洛斯基指出，如果投票率夠高，盧卡申科便較難操縱選舉。她表示，「白羅斯人不是盲的，他們知道國家發生什麼事。他們準備好改變」，並形容這種能量已經成熟。

即使盧卡申科很大機會連任，不代表未來一帆風順。除了經濟問題，白羅斯跟很多前蘇聯國家一樣，面對親俄和親歐的路線之爭。盧卡申科當初以親俄姿態上場，不過隨莫斯科推動更加緊密的融合，他改變立場，將自己塑造成為國家主權的守護者。只是弱勢的盧卡申科卻更加難以抵抗俄羅斯的影響，打壓示威只會讓盧卡申科喪失靠攏西方的機會。格洛德認為，斯韋特蘭娜支持度增加表明人民寧願親歐，「他們想要民主、法治和歐洲價值」，而且「示威者也無意退讓。」