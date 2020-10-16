美國大選｜特朗普遇敵手？女主播抽擊：你不是能亂發文的瘋狂阿叔

美國總統特朗普（Donald Trump）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），導致總統大選第二場辯論取消，轉戰出席答問會，跟民主黨總統候選人（Joe Biden）隔空交鋒。當大家以為特朗普「一個巴掌拍不響」的時候，全國廣播公司（NBC）主播格思里（Savannah Guthrie）和特朗普的「舌戰」使人眼前一亮。格思里對特朗普轉發陰謀論一事步步進逼，直言他「不是某個人的瘋狂阿叔，可以轉發什麼就轉發什麼」。

特朗普早前於Twitter轉發一篇陰謀論文章，主張恐怖組織蓋達（al-Qaeda）已故首領拉登（Osama bin Laden）死亡是騙局，而且時任副總統拜登（Joe Biden）的政府可能已經下令處死當年執行任務的美國海軍海豹突擊6隊（Seal Team 6）。

格思里問特朗普為什麼要向跟隨者發送一個謊言。特朗普說：「我對此事不知情」，「那是某個人的觀點。那是一則轉推。我放在那裏。大家可以自行判斷。」格思里則反駁：「我不明白。你是總統。你不是如同某個人的瘋狂阿叔，可以轉發什麼就轉發什麼。」

特朗普補充：「我經常轉推。說實在，媒體很假很腐敗，如果我沒有社交媒體……我就說不出話來。」格思里打斷他，「這個話是虛假的」。

Pres. Trump: “That was a retweet, I’ll put it out there. People can decide for themselves.”@SavannahGuthrie: “I don’t get that. You’re the president. You’re not, like, someone’s crazy uncle who can just retweet whatever.” #TrumpTownHall pic.twitter.com/sFEiIbJPgd — NBC News (@NBCNews) October 16, 2020

▼特朗普姪女瑪麗（Mary Trump）發文，暗指自己就是那位「某個人」，特朗普就是她的叔叔：

格思里還不時跟特朗普做即時「事實查核」（fact-check）。特朗普談到戴口罩的問題時，聲稱疾病控制和預防中心發現「85%戴口罩的人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」。格思里隨即更正他，解釋是調查訪問了150名患者，當中有85%的人表示有戴口罩。

被問到會否譴責「匿名者Q」組織（QAnon），特朗普表示不認識「匿名者Q」組織，但知道他們非常反對戀童癖。格思里提到共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）曾形容「『匿名者Q』組織是瘋子，真正的領袖應該將陰謀論稱為陰謀論」，並質問「為什麼不就說這不是真的？」特朗普說：「他可能是對的，我只是不認識『匿名者Q』組織。」格思里再強調：「你確實知道的。」

格思里亦針對特朗普的財務提問：「你欠誰4.21億美元？」特朗普含糊其詞，聲稱他只是欠很小數目的金錢。格思里再問：「你是否正在承認你真的欠債4.21億美元？」特朗普回答：「我說的是那佔我的淨資產一小部份。」格思里回應：「聽起來你回答說『是』。」

特朗普的競選團隊於結束後不足一小時發聲明盛讚特朗普的表現，形容這場答問會似是辯論，而格思里則是特朗普的辯論對手和拜登的代理，並指特朗普徹底擊敗格思里，對她的攻擊應付自如。至於民主黨和左翼人士則稱讚格思里的表現。