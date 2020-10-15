特朗普轉發「拉登死是騙局」陰謀論惹爭議　海豹突擊隊前成員反駁

美國總統特朗普（Donald Trump）向來喜歡在Twitter發文，但10月13日突然轉發一篇主張恐怖組織蓋達（al-Qaeda）已故首領拉登（Osama bin Laden）死亡是騙局、死者其實是拉登替身的陰謀論文章，隨即引發爭議。當年參與擊殺拉登的海豹突擊隊前成員奧尼爾（Robert J. O'Neill）反駁表示，死者不是拉登替身，又強調「我知道自己殺了誰。」

涉事帖子先由一個與網上陰謀論組織QAnon有聯繫的戶口發出，特朗普再在10月13日轉載，之後最初發帖的戶口已遭Twitter封鎖。

The president retweeted an insane article alleging "Biden and Obama may have had Seal Team 6 killed" posted by a QAnon account and written by "an ex-Community Organizer and Homeschool Mom." pic.twitter.com/ydoCEFLkAt — Christian Vanderbrouk (@UrbanAchievr) October 13, 2020

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該文章主張拉登之死別有內情，死者其實是拉登的替身，此陰謀論甚至聲稱，時任總統奧巴馬與時任副總統拜登可能已經下令處死當年執行任務的美國海軍海豹突擊6隊（Seal Team 6）。

在特朗普轉發文章引發爭議後，海豹突擊隊前成員、自稱在2011年殺死拉登的奧尼爾於Twitter發文反駁稱，當年的死者並非替身，他一度開玩笑稱「該死，剛發現原來我殺的是Osama bin Johnson才對」，之後他補充表示「我知道自己殺了誰，老友，是每一次。」

Very brave men said goodby to their kids to go kill Osama bin Laden. We were given the order by President Obama. It was not a body double. Thank you Mr. President. Happy birthday @USNavy — Robert J. O'Neill (@mchooyah) October 13, 2020

I know who I killed, homie. Every time. https://t.co/sGuf6ZMskw — Robert J. O'Neill (@mchooyah) October 14, 2020

英國《獨立報》報道，在上周末的支持特朗普競選活動裏，有一位名為帕羅特（Alan Howell Parrot）的發言者在接受主持人訪問時，發表有關陰謀論，他聲稱拜登過去與伊朗達成協議，打算合力促成拉登在巴基斯坦被殺的事件，但之後伊朗欺騙美國，把拉登換成替身，最後拜登與前國務卿希拉里（Hillary Clinton）為隱瞞事件，安排2011年美軍直升機在阿富汗遭襲擊墜毀的事件，該宗事件內有多名海豹突擊6隊的成員死亡。