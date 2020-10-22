朱利亞尼：拜登兒子與14歲少女有性關係　電腦藏大量兒童色情照

美國民主黨候選人拜登之子亨特（Hunter Biden）近期陷入「電郵門」風波，美國總統特朗普私人律師、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）加碼爆料，他手中握有亨特「性犯罪自白」證據，其中內容涉及一名14歲少女，內容已經「墮落到噁心」程度。

朱利亞尼20日晚間接受美國Newsmax TV訪問時表示，他已經於本周向德拉瓦州警方報案，因為在據稱為亨特所有的電腦硬碟上發現「令人震驚」的檔案。朱利亞尼聲稱，這批檔案遠遠超出勾結外國勢力的問題，並指控拜登（Joe Biden）本人也知情。

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朱利亞尼引述一段亨特與父親拜登之間的文字交談，並形容內容「非常非常敏感」、「性墮落到令人噁心」。根據朱利亞尼的說法及他提供的簡訊截圖，亨特曾與父親拜登討論他與一名14歲少女發生不正當關係的情事，且他的電腦硬碟裏還有許多未成年少女的不雅照片。

朱利亞尼表示，由於硬碟內容實在太令人不安，他便與前紐約警察局長克里克（Bernie Kerik）一起，於19日向德拉瓦州警方報案，並將證據移交給警方。據悉，之所以選擇向德拉瓦州警方報案，是因為該警局對拜登住所擁有管轄權。

朱利亞尼強調，據稱為亨特所有的電腦硬碟相關資料「讓人非常不舒服」，「如果你是一位執法人員，看過硬碟上的這些照片而選擇不通報，那麼你已經觸犯重罪；如果你是一位普通公民，那也說明你是一位心地可怕的人」、「那裏面有許多不應該存在的女孩照片，如果德拉瓦州警察對此置之不理，那真的是一件悲哀的事」。

朱利亞尼指控，拜登企圖把兒子亨特當作「白手套」，以便勾結外國勢力和收受賄賂，目的是維護自身利益，因此選擇包庇兒子和其他人士。他還批評，主流媒體之所以迴避此事，是因為這會對拜登的選情帶來致命打擊。但Newsmax TV新聞主播凱利（Greg Kelly）仍強調，Newsmax TV並未取得據稱為亨特所有的電腦硬碟資料，因此無法證實這些資料內容為真。

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