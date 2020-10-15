美國大選2020｜拜登勝選無懸念？分析稱近百年神準指標傾向特朗普

現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，現任總統特朗普連任展望不太樂觀。但有分析師宣稱，從股市目前釋出的訊號來看，特朗普還是有可能勝選。

財經網站MarketWatch報道，BTIG股票和衍生金融商品首席策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）指出，據他研究將近一世紀的選舉年股市資料發現，1928年以來，只要美股標普500指數在總統大選前三個月呈現上漲局面，執政黨贏得選舉的機率高達90%。

這很有道理，因為股市上漲往往是對現任總統政策的認可，顯示投資大眾感到滿意。 伊曼紐爾說

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他舉例說，1928年，時任共和黨籍美國總統柯立芝（Calvin Coolidge）選擇退休，但美股在那年8月至11月間上漲，協助把代表共和黨出征的胡佛（Herbert Hoover）送入白宮。但四年後情勢逆轉，1929年秋季經濟大蕭條來襲拖垮美股，包括在1932年8月至11月選前三個月那段時間，結果胡佛落敗，民主黨籍的羅斯福（Franklin D. Roosevelt）當選。

事實上，自1928年迄今，發生六次標普500指數在總統大選前三個月下跌的情況，現任總統所屬政黨在這六次全部選輸。共和黨和民主黨各佔三次。除1932年胡佛落敗外，1960年尼克遜（Richard M. Nixon）敗給民主黨的甘迺迪（John F. Kennedy），未能從總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）手上接掌政權；2008年白宮由喬治布殊（George W. Bush）總統當家，但共和黨總統提名人麥凱恩（John McCain）敗給民主黨的奧巴馬。

至於民主黨敗選導致政黨輪替的三例是：1952年杜魯門（Harry Truman）選擇退休，民主黨提名人史蒂文森（Adlai Stevenson）慘敗在艾森豪威爾手下；2000年戈爾（Al Gore）以現任副總統之尊參選，卻輸給喬治布殊；然後是四年前，民主黨候選人希拉里總統夢碎，反倒是政治素人特朗普（Donald Trump）代表共和黨問鼎白宮成功，跌破一堆分析師的眼鏡。

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這些都是歷史往事了。現在呢？

標普500指數在今年選舉日（11月3日）三個月前報3,271點，現在已站上3,500點，漲了大約7%。根據伊曼紐爾的研究，若鑑往可知來，特朗普贏得第二任的機率，可能超出民調數據或媒體報道所呈現的情況。

伊曼紐爾說，民調機構和媒體報道，可能都「低估了特朗普贏得連任的可能性」。

民主黨籍候選人前副總統拜登（Joe Biden）最近聲勢高漲，根據美國民調整合網站「Real Clear Politics」（RCP）的統計，拜登全國民調領先特朗普的幅度從10月初的大約6.5個百分點，擴大到現在的10.5個百分點左右。

伊曼紐爾不為所動，認為以「選前三個月美股漲跌」來預測選舉結果，今年仍可能應驗。儘管有人質疑，2020年遭新冠肺炎疫情攪局，與過往選舉和市場周期比較，並不適當。伊曼紐爾則反駁這種質疑。

他指出，這個指標也曾經歷其他嚴峻時期的考驗：包括大蕭條、二次世界大戰和韓戰，就連1968年一連串政治暗殺、暴動和越戰期間，都經得起考驗。

除了市場資料外，伊曼紐爾指出，多項因素仍有利於特朗普，也「升高選舉結果的不確定性」。他指出，新一輪刺激方案在選舉前最後關頭敲定，可能是其中之一。另一可能性是保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）獲提名為最高法院大法官，人事案可能在選前獲參議院通過。020

伊曼紐爾說：「眾人只因民調顯示領先幅度比2016年大，就認為大勢已定，我們不以為然。」

距選舉日還有三個星期，對情勢詭譎多變的美國總統大選來說，就算已進入倒數幾日仍可能發生劇烈變動。別忘了，1980年加州州長列根（Ronald Reagan）競選總統時，到10月中旬民調還落後多達8個百分點。結果呢？列根以壓倒性勝利擊敗卡特（Jimmy Carter）。

換言之，民主黨若是太自滿，別忘了四年前特朗普旋風的教訓。

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