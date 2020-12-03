奧巴馬稱絕對會接種新冠疫苗　或拍片記錄過程作宣傳

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）表示他「絕對」計畫接種新冠肺炎疫苗，並且可能將接種疫苗過程拍成影片宣傳，以提高大眾對疫苗的信心。

奧巴馬在接受預定3日播出的天狼星衛星廣播（Sirius XM）主持人訪談時表示，如果美國家過敏與傳染病研究所所長、美最高防疫專家福奇（Anthony Fauci）說新冠病毒疫苗是安全的，奧巴馬相信他。

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奧巴馬說，「我知道福奇也和他共事過，我完全相信像福奇這樣的人。因此，如果福奇跟我說這個疫苗是安全且可以對新冠肺炎免疫，當然，我會接種」。

他說，「我保證當疫苗開始提供給風險較低的人施打時，我會接種」。奧巴馬還說，「我可能最後會在電視上接種或是將過程拍攝下來宣傳，讓民眾知道我相信科學」。

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