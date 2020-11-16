奧巴馬被問會否「回鑊」效力拜登　借老婆「過橋」幽默回應

美國總統大選在邁入尾聲，根據多家美國媒體報道，幾乎篤定由民主黨籍參選人拜登當選，儘管總統特朗普仍不願承認敗選，但拜登陣營也早已開始着手準備相關交接計畫。前總統奧巴馬在大選時曾竭力替拜登助選，因此近日也被問到是否會加入拜登政府，對此，奧巴馬則幽默表示，「有些事我可能不會去做，因為米歇爾會離開我。」間接粉碎入閣傳聞。

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根據《紐約郵報》報道，美國前總統奧巴馬近日為了宣傳即將於11月17日出版的回憶錄《應許之地》（A Promised Land），登上CBS電視台的節目This Morning接受專訪。當被主持人蓋爾金（Gayle King）問到「未來是否會進入拜登政府任職」時，奧巴馬直接說，「有些事我可能不會去做，因為米歇爾會因此離開我。」他笑稱，「米歇爾會說，『甚麼？你到底在做甚麼？』」

奧巴馬表示，他將竭盡所能地協助拜登，但是暫時沒有打算做為一名內閣進入白宮工作。對於選舉結果，他也大方表示，「我相信拜登與賀錦麗會順利入主白宮，儘管特朗總統仍然不願認輸。」他同時也指責，特朗指控選舉舞弊的行為「沒有法律依據」。

奧巴馬指出，其實共和黨的人與特朗陣營並不認為有甚麼詐欺行為（在大選中），因為他們在頭兩天都沒提出相關異議。

除此之外，特朗先前聲稱自己對非裔美國人做出的貢獻「比歷屆總統還要多」，對此，奧巴馬在本次專訪中也直言，「我可以很公平地說，他曾說過很多話，但我都不會認真看待，就算我認為這些言論具有破壞性。」奧巴馬的個人回憶錄《應許之地》（A Promised Land）11月17日正式出版。

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拜登（Joe Biden）除了因為總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗面臨權力過渡難題以外，組建新政府本身已經是一個挑戰——不但要贏得民主黨進步派的認同，還要爭取有機會仍然掌控參議院的共和黨的支持。目前有哪些熱門人選有機會加入拜登政府？新政府會否是「奧巴馬校友會」？

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