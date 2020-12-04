英國王室徵女王私人助理　年薪36萬　工作內容曝光

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商業人士愛用的社群平台領英（LinkedIn）近日一則徵才啟事引起關注：英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）居住和辦公處所白金漢宮公開徵求私人助理。

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內容顯示，工作待遇年薪為3萬5000英鎊（約36萬港元），工作地點在白金漢宮私人秘書辦公室，每周工作5天、總工時37.5小時、須出差，合約有效期為2021年1月到2023年1月。職缺公開一周之後，目前已有超過200人應徵。

根據英國王室在領英的徵才訊息顯示，私人助理將為主管提供全面的協助，工作內容包括協調各會議與行程、會議記錄，另外也要管理王家日誌、信箱。助理將每天與高層保持聯繫、建立關係。此外，助理還需要與政府協調，負責起草來往信件。

白金漢宮希望應徵者是一名經驗豐富的私人助理，曾為董事長等級的老闆服務，且能以最高標準完成工作。白金漢宮指出，這份工作需要有出色的人際溝通能力，可以與團隊合作愉快，與各層級的人保持暢通聯繫，並且有良好敏銳的判斷力，成為團隊中值得信賴、不可或缺的成員。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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