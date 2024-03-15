23條｜批伯恩斯妄議立法　外交部駐港公署：對絕大多數人是守護神

外交部駐港公署批評美國駐華大使伯恩斯妄議本港《基本法》23條立法，又對美國國會相關機構和個別議員攻擊和抹黑立法，詆譭香港人權法治，鼓噪通過涉港制裁法案，表示強烈不滿及堅決反對，敦促美方立即停止「拙劣的政治表演」，尊重法治精神，立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。 發言人重申，23條立法對絕大多數港人和外來投資者而言是「守護神」。



外交部駐港公署批伯恩斯妄議本港23條立法（資料圖片）

於本周一和二來港兩天的伯恩斯，接受《彭博社》訪問，表示華府對23條立法有嚴重關切，包括言論和集會自由，及抱持不同政見的權利，美國國務院過去數星期已經非常明確地表達擔憂，會留意未來幾星期的發展再作決定。

外交部駐港公署發言人重申，在香港從由亂到治走向由治及興的歷史大勢面前，美方叫囂制裁、禍亂香港的可恥圖謀注定不會得逞。任何外部干預和訛詐都動搖不了香港的法治基礎和國際社會對香港法治的信心。對於那些危害國家安全的極少數人，這部法律是高懸的利劍；對於絕大多數香港居民和外來投資者，這部法律是保障其權利和自由、財產和投資的「守護神」。

發言人強調，美方對本國安全法網嚴密、刑罰嚴苛的客觀事實置若罔聞、諱莫如深，卻在香港履行國安立法憲制責任上指手畫腳、說三道四。一些美國議員政客對美國侵犯人權、限制言論自由的斑斑劣跡熟視無睹、裝聾作啞，卻不遺餘力地以「破壞法治」「跨國鎮壓」給別人潑髒水、貼標簽，還動輒叫囂制裁施壓，充分暴露他們赤裸裸的虛偽雙標、狹隘頑固的意識形態偏見、根深蒂固的霸權思維和強盜邏輯。