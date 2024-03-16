23條立法｜李慧琼︰沒有死線　最重要高質高效　早一日立法有保障

《基本法》23條本地立法各項政府修正案完成審議，全國人大常委李慧琼指，《基本法》23條立法沒有死線，但早一日立法，早一日得到保障，認為最重要是有高質、高效的心意。另外人大香港團在兩會提交聯名建議，提出調高內地訪港旅客免稅額至3萬元，李慧琼指是社會共識，借鑑海南的成功經驗。



國務院副總理丁薛祥兩會時提到，希望香港盡快完成23條立法，李慧琼形容，「這份是欠了20多年的功課」，經歷2019社會事件後，令大家明白國家安全與生活息息相關，所以早一日立法，能夠有早一日的保障，然後可以專注發展經濟、改善民生，相信社會明白，亦是整體特區政府的判斷。

立法會火速審議23條，被問到這份「功課」是否有死線，李慧琼說，立法會主席解釋很清楚，沒有死線，「但我認為最重要是有高質、高效的心意。」她說信任同事審議工作嚴謹，考慮各方面的意見。

國務院總理李強在政府工作報告提出，要落實愛國者治港，被問到是否反映制度仍需改革，李慧琼表示，問責制推行多年，肯定不是已完美，在新時代下亦肯定有改革或完善的空間，指制度從來都有不斷進步和因時制宜調整的空間，但恐怕未必是行政長官李家超應優先處理的事宜。

調高內地訪港旅客免稅額至3萬元是社會共識

人大香港團聯名建議將內地訪港旅客免稅額由5千元調升至3萬元，李慧琼說建議是社會共識，亦是借鑑海南成功經驗，形容是第一步。她續指，市民去海南購物，可以透過郵寄將貨品寄回港，有委員曾提出參考，但郵寄部分涉一個很成熟或能夠執行的應用程式，香港是沒有這種配套