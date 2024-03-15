23條立法｜鄧炳強再提有人抹黑：附屬法例內容不能超越主體法例

保安局局長鄧炳強今日（15日）下午見記者，感謝立法會連日開會審議《基本法》23條立法草案，期望盡快恢復二讀。另外他又反駁一些評論，強調附屬法例內容不能超越主體法例。



鄧炳強（資料圖片/廖雁雄攝）

鄧炳強說，立法會馬拉松形式爭分奪秒審議草案，目的都是要盡快完成。他說立法會草案委員會用了接近50小時，提出超過1,000條問題，部份題目討論超過1小時，而政府提出的80多條修訂當中，很多都基於議員意見，優化了條例草案。

他今早已去信內會主席，期望可以豁免部份時限，很開心內會委員一致通過，希望盡快恢復二讀。

鄧炳強又稱有人刻意抹黑，稱特首可利用附屬法例來隨便增加法例，但他說這是不可能，指附屬法例是「先訂立後審議」，而且不能超越主體條例，例如不能延長扣留期限，亦不能取消主體法例列明以外的證件，又舉例附屬法例可以列明提供安全屋等措施。

有美國反華政客提出制裁，又說立法後香港很危險，鄧炳強認為這些說法「呃唔到人」，又稱他認識很多在香港生活的美國人，認為23條立法後會更安全，在港生活亦比在美生活安全得多。