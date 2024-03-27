陳國基：開拓合作、融入國家發展大局　鞏固國際貿易中心地位

正在海南出席博鰲亞洲論壇的政務司司長陳國基表示，未來會透過兩大方向鞏固香港的國際金融中心地位，包括擴展香港全球經貿網絡，致力與更多經濟體簽訂自貿協訂和投資協訂，及積極融入國家發展大局。



陳國基今日（27日）出席博鰲亞洲論壇年會的專題論壇致辭指，香港與全球貿易伙伴的關係，建基於《基本法》賦予香港在「一國兩制」下的獨特地位，指香港堅定支持自由貿易，香港是世界貿易組織的創始成員之一，在全球貿易中擔當重要角色，前年香港是全球第10大商品貿易經濟體系，外來直接投資流入金額位列全球第4，對外直接投資流出金額則位列全球第7。

他表示，將透過兩大方向鞏固及提升香港國際貿易中心的策略定位，包括積極開拓環球合作關係，兼顧歐美市場同時，全力擴展東盟、中東、中亞及非洲等新興市場。同時不斷擴展香港全球經濟網絡資金，已經簽訂8份自貿協定，便利香港的貨物和服務進入內地及國際市場。此外，香港也致力跟不同的海外經濟體簽訂投資協定，至今已達到24份，加強雙向投資流動和促進本地經濟。有關協定既加強全球投資者的信心，確保其在香港的投資獲得保障，也讓香港投資者在海外的投資同時得到保障。

他又指，香港會積極融入國家發展大局，強化作為國家與世界之間「超級連繫人」和「超級增值人」的兩大角色。