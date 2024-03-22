博鰲亞洲論壇下周舉行　海南警方：對槍爆等危險品實行臨時管控

博鰲亞洲論壇2024年會將於3月26日至29日在海南博鰲舉行，據海南省公安廳22日消息，為確保博鰲亞洲論壇2024年年會安全順利進行，該廳發布《博鰲亞洲論壇2024年年會期間對槍爆等危險物品實行臨時管控措施的通告》，決定自24日0時至29日24時，實行槍支彈藥、爆炸、劇毒、放射性物品臨時管控措施。



通告顯示，在實行臨時管控措施期間，嚴禁在海南省海口、三亞、瓊海、定安、萬寧、陵水、文昌行政區域內運輸槍爆等危險物品，禁止一切實彈射擊、爆破作業活動。同時，停止向海南省內運入槍爆等危險物品。因特殊情況在臨時管控期間需運輸槍爆等危險物品的，由運達地市、縣公安局審核後，報海南省公安廳審批。

對未經批準，在臨時管控期間運輸槍爆等危險物品以及開展實彈射擊、爆破作業活動的，公安機關將依照《治安管理處罰法》、《槍支管理法》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《煙花爆竹安全管理條例》、《危險化學品安全管理條例》、《放射性物品運輸安全管理條例》等法律、法規依法予以處罰。對經批準在臨時管控期間內運輸槍爆等危險物品的，啟運地公安機關要監督槍爆等危險物品運輸單位強化安全責任和措施，沿途公安機關要協助做好安全保障工作。