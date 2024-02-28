財政預算案｜明年不代繳DSE考試費　消息：研分階段加大學學費

新一份財政預算案今日（28日）公布，未再提及為明年中學文憑試（DSE）考生代繳考試費。政府消息人士指，明年不再代繳DSE考試費，至於之後會否重推代繳措施，政府會逐年檢討。另外，政府正檢討多項公共服務收費，大學學費二十多年未有加價，政府消息人士表示，局方目前未有調整定案，但可能會分階段地逐年增加幾個百分點，在數年後達到十幾個百分點的加幅。



▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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新一份預算案今日（28日）發表，早前教育局局長蔡若蓮指，多年來沒有加大學學費，會檢視學費調整。政府消息人士表示，局方目前就學費調整未有定案，但透露加幅可能達13至14%左右，並會分階段地逐年增加幾個百分點，在數年後才達到十幾個百分點，避免對市民造成過多壓力。

政府過去6年為中學文憑試學校考生代繳考試費，新一份財政預算案沒有再提及相關措施。政府消息人士指，明年不再代繳DSE考試費，至於之後會否重推代繳措施，政府會按照用者自付原則，逐年檢討。政府由2019年DSE起，至2024年已連續6屆為學校考生代繳考試費；今年開支涉及1.51億元。

另外，政府消息人士表示，會預留1億4百萬元予「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，其中非實驗室為本的課程的每年最高資助金額將會在新學年增加5,000元至50,810元，而實驗室為本的課程則增加8,000元至$87,770元，以提高修讀課程的誘因。