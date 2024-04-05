自由亞洲電台指香港航運地位急退化　運流局批無中生有、捏造事實

丹麥物流數據分析公司（Sea-Intelligence）近日撰文指出，主要航運公司正將貨物從香港轉到其他更新、更大的港口，並把香港從轉口港名單中剔除。美國供應管理協會（Institute for Supply Management）行政總裁德里（Tom Derry）對自由亞洲電台（RFA）表示，香港失去轉口港地位其中一個核心原因，就香港的國際政治地位已出現根本性的轉變。文中亦指，種種跡象顯示，一向以航運中心自居的香港，正在急劇退化中。



運輸及物流局今日（5日）稱，自由亞洲電台就香港國際航運中心地位正在急劇退化中的無理評論是毫無事實基礎、無中生有。對於此等捏造事實的肆意批評攻擊，絕對不能接受。



運輸及物流局指自由亞洲電台就香港國際航運中心地位正在急劇退化中的無理評論是毫無事實基礎、無中生有。（資料圖片）

運流局：有媒體因國安工作而借詞對香港優勢提出質疑

運輸及物流局指，媒體因應香港在維護國家安全的工作而借詞對香港的獨特優勢提出質疑是難以令人信服的，香港的海運港口業定必在穩定的營商環境中繼續乘風破浪，輝煌發展。此外，局方又批評自由亞洲電台就香港國際航運中心地位正在急劇退化中的無理評論是毫無事實基礎、無中生有，對於此等捏造事實的肆意批評攻擊，絕對不能接受。

局方稱，在反映全球航運中心綜合實力的《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》中，香港排名全球第4；香港每星期有逾300班國際貨櫃班輪，連接全球近500個目的地；2023年遠洋國際貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，遠低於世界前20大貨櫃港口的平均值1.85天，顯示香港港口的高效處理能力。此外，香港註冊船舶在全球的港口國監督滯留率甚低，2023年的滯留率為0.81%，遠低於全球的平均數（3.39%）。