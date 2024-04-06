新質生產力｜生產力局今年第二季揭幕展館　展示智能生產線案例

生產力局今年第二季揭幕新質生產力展館，透過展示國際領先智能生產線的成功案例，打造華南地區規模最大，推動香港與內地、國際政、產、學、研在不同領域展開交流合作的示範平台。



局方相信智能微工廠會是香港工業發展的主流方向，會充分利用過去有關智能生產項目的經驗及技術。



去年9月黑龍江考察期間，國家主席習近平提出發展新質生產力的想法，積極培育新能源、新材料、先進製造等新興及未來產業，今年兩會期間，更加將新質生產力列為政府十大任務之首，對概念進一步闡述，強調因地制宜，推動新產業、新模式、新動能的發展，以新技術提升傳統產業。

陳祖恒。（陳祖恒提供）

生產力局主席陳祖恒在電台節目上說，生產力局過去幾年協助各行業在大灣區推動超過1,200個工業智能化項目，包括74條智能生產線已經或將會在香港落地，有不少中小企亦透過科技提高生產效率，成為新一代「香港製造」的先行者。 生產力局相信智能微工廠會是香港工業發展的主流方向，局方會充分利用過去有關智能生產項目的經驗及技術，為本地工業發展符合本地實際形勢和需要，兼且有香港特色的智能微工廠。 局方指，會以壯大本地創科人才為使命，為香港培育年青科研人才，為技術及行業從業人員設計全面人才培訓計劃。

生產力促進局。（資料圖片）

展望未來，陳祖恒說生產力局將於今年第二季揭幕新質生產力展館，透過展示國際領先智能生產線的成功案例，打造華南地區規模最大，推動香港與內地、國際政、產、學、研在不同領域展開交流合作的示範平台。局方將繼續以先進技術、未來人才培訓及特區政府資助計劃等，全方位支援企業。

新質生產力與香港創科發展的契機

新質生產力的三個關鍵分別為創新、高質量和綠色化，陳祖恒說「新」是以前沿技術，催生新產業、新模式、新動能；「質」就是高質量發展，產品品質要不斷提升競爭力，同時要發展高增值產業。發展新質生產力就要推動綠色生產力，將科技成果應用到產業鏈上，賦能新型工業化發展，體現可持續發展。

香港在「十四五」規劃中，獲國家定位為國際創新科技中心。陳祖恒說，香港擁有雄厚科研實力，加上法制、人才及國際聯繫等多方面優勢，「從零到一」突破條件充足，在新國策下，香港呼應二十大主動對接國家戰略的精神，以創科發展新質生產力，發揮科研優勢，幫助傳統產業升級轉型，培育人工智能、大數據及新能源等 新興產業，加上「跨國供應鏈管理中心」的定位，以便支援企業海外的業務需要。

至於北部都會區及河套地區，陳祖恒認為規劃完善，可作為初創以至龍頭企業的中試中心，吸引更多重點產業、高端人才落地香港，貫徹香港協助國家「引進來、走出去」使命，近年來，香港特區政府高度重視創科發展，行政長官李家超更於去年施政報告明確指出，香港應推進新型工業化。政府以產業導向為原則，配合《香港創新科技發展藍圖》，出台一系列政策措施，同時，香港的大專院校及科研機構都積極投身創科行列，為香港創科發展，推動工業轉型升級提供難得契機。

河套區發展創科產業，被視作推動香港未來發展的主要引擎（港深創新及科技園影片截圖）

香港工業發展的升級轉型與新質生產力的融合

提到香港，多數人會先聯想起國際金融中心，但城市的工業優勢就少有人提起，陳祖恒表示能理解，他指「香港製造」有著得天獨厚的優勢，首先，港資、港企在製造業方面歷史悠久，有完善的供應鏈、高效的生產能力，可以說是業界標竿；而香港的企業家具有豐富的營商經驗，透過投資合作帶動內地的經濟發展，創造大量就業機會，亦為國家改革開放和一帶一路倡議中發揮重要作用。

他續說，在當前情勢下，創新科技是香港發展新興產業的重中之重，特區政府從頂層設計層面已有長遠藍圖，香港工業界利用科技升級轉型是大勢所趨，當然，受限於土地面積有限及生產成本較高，香港工業發展要透過新模式實現持續增長，相信智能微工廠正正是新質生產力需要因地制宜發展的有力呼應，智能微工廠採用智能生產技術，透過人工智能、物聯網等新科技靈活管控營運，同時提升空間使用效率，形成智慧空間。