民調：63.2%人稱23條立法後應振經濟　76.8%指新質生產力對港重要

有調查指，63.2%受訪者認為，完成《基本法》23條立法後應該聚焦發展經濟，改善民生，亦有76.8%受訪者認為，「新質生產力」對香港未來發展重要。



立法會《維護國家安全條例草案》委員會連續多日開會審議條文。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港民意觀察研究中心在3月12日至18日用電話訪問649名市民，有55.4%受訪者非常贊成特區政府有維護國家安全的憲制責任，有15.7%表示「幾贊成」。有46.7%非常認同完成23條立法後全力聚焦發展經濟、改善民生，有16.5%表示「幾認同」。有38.1%認為了解全國兩會精神對於把握香港未來發展方向的重要性非常重要，有28.6%認為「幾重要」。有43.8%表示非常支持年國務院政府工作報告提出，支持粵港澳大灣區等地更好發揮高質量發展動力源作用，有25.6%表示「幾支持」。

此外，有47.2%受訪者認為，香港積極推動創新發展，把握發展新質生產力機遇的重要性是非常重要，有29.6%認為「幾重要」。有56%受訪者非常支持中央政府支持香港長期保持獨特地位和優勢的施政方針，有20.9%表示「幾支持」。有44.8%受訪者非常支持中央政府推出更多惠港政策的施政方向，有22.5%表示「幾支持」。