曾國衞：重視兩會傳遞信息　 香港須反思如何貢獻國家發展

政府昨日（9日）舉辦「學習全國兩會精神座談會」，約200多人出席。座談會由行政長官李家超主持，中聯辦主任鄭雁雄應邀參加。政制及內地事務局局長曾國衞在座談會上發言，稱鄭雁雄提綱挈領、高度概括闡述兩會精神的豐富內容重點，確實令他們對兩會的重要精神有更深刻的認知和體會及啟發。



曾國衞也分享他對兩會精神的體會，提到香港在「一國兩制」實踐上重回正軌，在國家呵護備至的同時，也要反思如何在國家的高質量發展、民族的復興偉業上作出貢獻，要向全世界說好中國故事、香港故事。



曾國衞表示，港府重視兩會期間所傳遞的重要精神和信息，可從而更堅定對國家發展的信心，不會聽一些別有用心唱衰國家的蠱惑聲音。同時又可了解到國家的最新發展路向，以及一些最新發展理論，不但能解決國家的問題，對香港所遇難題也起破解作用。

對於兩會精神結合香港當前形勢，曾國衞稱有幾點感想。第一，在國家的大力支持，以及特區政府與全體各界共同努力下，這些年香港經歷了由亂而治、由治及興、撥亂反正，「一國兩制」實踐重回正軌並得以行穏致遠。在李家超帶領下，香港取得了突出的亮麗成績，一是維護國家安全取得新的突破；二是經濟迎來整體性復蘇；三是特區紓民困、解民憂的舉措務實有效；四是全面落實「愛國者治港」取得重大進展；五是融入國家發展大局步伐加快。在剛完成的「基本法」第23條立法工作，更是光榮地完成特區的憲制責任和歷史任務。

第二，作為國家的掌上明珠，香港在國家呵護備至的同時，也要反思如何在國家的高質量發展、民族的復興偉業上作出貢獻。香港必須發揮「一國兩制」的獨特優勢，發揮好超級聯繫人和超級增值人的作用，幫助國家把外國人才、資金、技術引進來，並把國家的產品、服務、品牌走出去。另外，香港要聯同其他廣東省灣區城市充分發揮「一點兩地」的全新定位，成為新發展格局的戰略支點，高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。

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第三，香港要向全世界說好中國故事、香港故事，更要展示「一國兩制」的空前偉大成功，讓全世界包括台灣同胞知道，「一國兩制」不但能行，而且能好，更可以為世界提供一個解決涉及複雜的歷史、主權問題的可行方案選擇，有利促進世界的和平穏定。