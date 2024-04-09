鄭雁雄再到政總講兩會精神　以西瓜論新質生產力：要重質量發展

中聯辦主任鄭雁雄今天（9日）應特區政府邀請，到政府總部出席「學習全國兩會精神座談會」。有與會者引述鄭雁雄以「西瓜」解說新質生產力，稱西瓜圓形，肉質鮮甜多汗，提醒香港不是要從形態上改變，而是從質態上提升，如本地人才能力、處事方式、工具等，未來要多著重質量發展。



有議員則指鄭雁雄有回應港人北上消費潮，提醒應以樂觀態度看待，認為意味港人消費力強。此外，有與會者引述鄭稱中央有不少惠港政策將出台，又勉港人勿失信心。



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林素蔚引述鄭雁雄稱樂觀面對港人北上

「A4聯盟」林素蔚引述鄭雁雄以尼采的說話鼓勵香港：「凡殺不死我的，必使我更強大」，著港府及立法會議員謹記獅子山精神。她又指，鄭雁雄於會上提到有140萬港人北上，提醒香港應以樂觀態度看待該情況，認為這意味港人消費力強、國家和香港全面踏入復常，認為都是一個良好的社會狀態。

林素蔚指鄭雁雄引述尼采的說話勉勵港人（文睿攝）

林素蔚又指，鄭雁雄在會上提到今次兩會首次有盲人代表，官方已有提供盲人版兩會版告，認為體現了兩會的溫情及貼心，鄭雁雄形容這是「摸得到的民主」。

不少惠港政策將出台 勉港人勿失信心

另外，有與會人士表示，鄭雁雄在會議開初，率先恭喜特區政府完成落實《基本法》23條本地立法，並透露中央將有不少惠港政策出台。鄭雁雄會上主力提醒港人勿失信心。

全體立法會議員受邀出席座談會

鄭雁雄今天下午三時在政務司司長陳國基陪同下到政府總部西翼，出席「學習全國兩會精神座談會」，座談會由特首李家超主持。據悉，鄭雁雄發言後，政制及內地事務局局長曾國衞、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉、公務員事務局局長楊何蓓茵等也有發言分享。

立法會全體議員包括主席梁君彥獲邀出席。活動歷時約90分鐘，至下午4時半結束，令原定下午4時半召開的立法會民政及文化體育事務委員會會議，也相應延後至下午5時開始。

鄭雁雄（左）去年3月首次到政府總部，與李家超（右）分別以廣東話和普通話分享兩會精神（中聯辦網頁圖片）

上任中聯辦主任一年多第四次赴政總演講

鄭雁雄去年3月首次去政總演講，是出席學習貫徹全國兩會精神座談會；第二次是去年10月出席港府舉辦的完善地區治理研討會；第三次是去年12月，就國家安全到政總專題演講。