花墟道重建｜江玉歡：政府應交代主導目的和量化指標

市建局上月15日開展洗衣街／花墟道發展計劃（YTM-013計劃），即「水渠道城市水道」重建項目第一期。立法會議員江玉歡在《香港01》專欄指出，政府應當向市民清晰交代這一項目在香港整體城市更新體系中佔據何位置，改造主導目的是什麼，政府對於改造後區域的具體期待有無量化指標。



在〈政府推動城市更新應當避免「鴕鳥心態」〉一文中，江玉歡表示房屋土地問題涉及市民切身利益，政府不能僅僅以「悅目亮麗城市計劃」為說辭，不然「來自基層的質疑聲將會越來越多，進而反噬政府的公信力，何談化解深層次利益籓籬」。

江玉歡提到，以「花墟」為代表的花園街附近，經過附近商戶多年經營，已然形成較為成熟的商業區，許多花店在此扎根已久，更有傳承了兩代甚至三代的經營者。「花墟與隔壁雀鳥花園相互呼應，花鳥同處相得益彰，該區人居生態和商業氛圍相對較為穩定，並無重建改造的迫切性。」

所謂盛世縱然能夠給香港帶來人流量，但真正留住遊客、令香港聲名遠揚的根本卻並非盛事，而是該地區的文化內核、市場粘性以及良好科學的行政管理；城市更新亦然如此，一個城市的風貌、時尚度和街道的整潔與否，都是城市氣質的體現，然而真正打動人心的卻是街頭巷尾的氣質底蘊、人文關懷和當地居民的真誠與熱情。 立法會議員江玉歡

在立法會特別財委會上，議員鄭泳舜亦問及花墟道重建項目。發展局的回覆指出，YTM-013計劃的範圍內沒有法定古蹟或已評級歷史建築，涉及油麻地南「整合街區」的重建項目亦將在未來5年內開展。為增加重建誘因，鼓勵和引導更多私營機構參與「油旺」重建工作，政府同意改劃若干特色街道。