大坑西、華富邨與花墟——那個1960年代

大坑西邨住戶的遷出限期屆滿。華富邨落實分三期重建，首批華安樓及華樂樓會在2027年清空。花墟一帶啟動重建程序，將發展成為水道公園及第三條花墟步行街。



三項重建並非純粹巧合，而是那個年代的發展在一甲子後也差不多是時候重新規劃。



踏入1960年代，香港經濟開始發展起來。在港島，蟾宮大廈、海灣大廈、海濱大廈、峰景大廈等一個接一個落成。在九龍，啟德大廈、文華新邨等亦相繼落成。然而，住在徙置區、等待遷出徙置區的基層仍然眾多，可負擔的住屋需要尤其逼切。

港英政府在1959年向香港平民屋宇有限公司批出1000萬貸款，還款期40年，年利率5厘。後又在1961年以特惠地價批出石硤尾一幅土地，以安置受大坑西徙置區清拆影響的租戶，也就是後來的大坑西邨。批地條款規定單位須出租予低收入市民居住，在未經政府同意的情況下，香港平民屋宇有限公司亦不可出售、轉讓或抵押土地或其上樓宇。這是為什麼後來業權人希望將大坑西邨重建為豪宅，卻不得要領。

雖說歧樂嘉、郭伯偉都相信自由放任經濟，但政府貸款及批地、私人公司興建出租房屋的構想還是得到落實，也可說是公私營合作以解決房屋問題的範例。如今大坑西邨居民遷出限期屆滿，市建局和平民屋宇公司合作重建，以提供1300個單位重置現有住戶以及2000個「首置」住宅單位以市場折扣價出售，某程度上總算承續了當年之理念。惟時至今天，土地共享先導計劃門可羅雀，首置項目流標收場，政府有多少能耐動用市場力量，以為市民提供可負擔房屋，社會不無疑問。

華富邨分5期落成，華富（一）邨於1967年11月至1969年2月分階段落成，華富（二）邨則於1970-71年分階段落成；華翠樓及華景樓則於1978年加建。在1980至1981年度高峰時，華富邨共有51,739人居住。（廖雁雄攝）

那個1960年代，還有屋宇建設委員會興建的華富邨。誠如建築師廖本懷所說，華富邨不只是一個公共屋邨，更是一個可供5萬人生活的小市鎮。因此，那裏有幼稚園、小學、中學，有街市、老人宿舍、停車場，更有大會堂圖書館以外唯一的公共圖書舘。

雖然位置較遠，但華富邨依山而建，「空中走廊」等設計配合園境布局，80年住了住戶超過5萬人，足見其為港島基層提供了一個價廉物美的居住之選。如今香港不但公屋短缺，輪候時間接近6年，而且一直沒有擴大對象階層、提高定位。對比60年代的華富邨尚且設有停車場，現在卻要從公屋住戶泊了什麼私家車來加強篩查，香港的公營房屋何時才能擺脫要夠低收入才能入住的定位？

市區重建局今日（15日）公布洗衣街/花墟道重建計劃，以改善區內規劃及建構「城市水道」等。（盧翊銘攝）

60年代的香港，還有花墟。

花墟本來不在花墟道，而是界限街。那時住在界限街以南的洋人好花，界限街以北的花農就在日間來擺賣，為之墟。今天仍夾在花墟道和太子道西之間的那十幢戰前唐樓，當年就是由中產入住的摩登住宅。及至1960年代花墟改成花墟公園，旺角大球場建成，花墟就來到了球場南面的花墟道。張愛玲在搬去加多利山居之前也曾住在花墟道。

不過正如市建局所形容，現在的花墟車位不足引致嚴重違泊，小區內公眾上落貨泊位亦不足，路邊上落貨情況嚴重，導致行人路面積不足，令市民被迫行出馬路。花墟阻街的問題去年更一度成為網上熱話，連執法人員亦顯得無計可施。至此，花墟一帶的休憩空間不是被圍欄及花槽包圍，就是夾雜在設施之間，部份更毗鄰垃圾站及公廁；康樂體育設施位置分散，又缺乏便捷的行人通道連結。

花墟可以說是民間社會自然而發展出來的，成為了香港一道獨特的風景。比起今天的日繽紛、夜繽紛，更具吸引力。但再美的風景如果缺乏保育和規劃，同樣可能會變形走樣，終成老化舊區。這次市建局的發展計劃只佔整個《油旺研究》一小部份，估計受影響住戶275個及地舖商戶33個，相信執行困難不大。「旺角東—水渠道城市水道」發展節點的建議還包括太子道西以南、沿城市水道兩旁的商業發展，這還未算上旺角街市更新活化發展、亞皆老街商貿／聯繫樞紐等發展節點。

接連三個重建項目，傳來1960年代香港經濟準備起飛、踏上高速發展的歷史回聲。現在香港力求經濟復甦，希望再次在國際社會上綻放光芒，但一個甲子過去，我們進步了多少？