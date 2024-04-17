晤新任外交部駐港特派員崔建春　李家超：繼續開拓東盟及中東市場

行政長官李家超今日（17日）與新任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春會面。李家超表示，特區政府將繼續積極聯同工商、專業界的領袖和代表組織外訪團，積極開拓東盟、中東和其他潛力大的市場商機，推動香港與外地的商貿、旅遊及人文交流。



李家超（右）今日（17日）與剛來港履任的外交部駐港特派員公署特派員崔建春（左）會面（政府新聞處）

崔建春昨日（16日）偕同夫大梁慧麗抵港履新，今日即到禮寶府與李家超見面、李家超感謝外交部和外交部駐駐港特派員公署對特區政府的長期支持，及為在外港人求助方面提供支援和照顧，又指政府和公署一直保持緊密聯繫和合作，政府在組團到外地推廣香港和拓展商機、爭取香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，安排特區青年公務人員以中國人員身分到聯合國系統任職等事宜上，均獲公署大力協助。

李家超又感謝外交部和特派員公署在香港就《基本法》23條進行本地立法的過程給予的支持，對外國政府和政客針對香港的抹黑和攻擊作出及時、有力的反駁。隨着《維護國家安全條例》於3月23日生效，香港終於完成23條立法的憲制責任，特區政府將全力聚焦拼經濟、謀發展，積極發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，把握好中國機遇和世界機遇，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，擴大與其他國家的合作，拓展暢通便捷的國際聯繫，向世界展示「一國兩制」在香港的成功實踐。

他相信特派員公署在崔建春領導下，會繼續支持香港融入國家發展大局，鞏固和提升國際化優勢，對外開拓更多發展空間，說好香港故事、說好「一國兩制」的故事。