崔建春獲任命外交部駐港特派員　曾派駐中東及非洲國家

中央任命崔建春為外交部駐港特派員公署特派員。根據外交部網站，崔建春過去曾派駐中東和非洲國家。



行政長官李家超發聲明歡迎崔建春的任命，指崔是資深外交官，駐外經驗豐富，特區政府會與外交部駐港特派員公署緊密合作。



新華社今天（10日）報道，中央人民政府決定，任命崔建春為外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員。

59歲的崔建春2011年曾任中國駐法國大使館公使，一年後出任中國駐科威特國特命全權大使，至2015年任外交部領事司副司長，一年後派駐圭亞那任大使長達5年，2021年改任中國駐尼日利亞大使。

中央去年7月任命原外交部駐港特派員劉光源，出任中聯辦副主任， 同年9月履任的副特派員李永勝一直擔任署理特派員。

李家超：資深外交官 駐外經驗豐富

行政長官李家超發聲明，對中央政府任命崔建春為外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員表示歡迎。李指崔建春是資深外交官，駐外經驗豐富，深信在他的領導下，特派員公署會繼續與特區政府緊密合作，推展各項工作。特區政府會繼續配合外交部的整體策略，就香港最新發展情況向海外作出正確解說，說好香港故事、說好「一國兩制」的故事。

劉兆佳：尼日利亞屬非洲強國

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時說，崔建春曾任中國駐尼日利亞大使，有豐富外交經驗，有足夠外交事務能力應對香港面臨各種外部挑戰，包括美西方國家的打壓，香港處於中美交鋒的前線，可見外交部駐港特派員的重要性有增無減。被問到崔建春沒有駐港駐美經驗，劉兆佳說以往很多個駐港特派員都無駐港駐美經驗，不過尼日利亞對中國的地位重要，是非洲的強國，相信有足夠能力應對駐港外交職務。